Tenis

Bartůňková vyřadila v Berlíně Mertensovou a je ve čtvrtfinále


před 54 mminutami|Zdroj: ČTK

Dvacetiletá Nikola Bartůňková porazila na travnatém turnaji v Berlíně Belgičanku Elise Mertensovou 6:1, 6:4 a postoupila do čtvrtfinále. Utkání proti světové čtyřiadvacítce vyhrála za hodinu a půl. V boji o semifinále narazí na světovou jedničku Bělorusku Arynu Sabalenkovou, nebo Rusku Jekatěrinu Alexandrovovou.

Z českých tenistek se dnes představí v Berlíně ještě Kateřina Siniaková. Třicetiletá rodačka z Hradce Králové, která do hlavní soutěže postoupila z kvalifikace, vyzve nasazenou trojku, Američanku Jessicu Pegulaovou.

Bartůňková, která startuje díky divoké kartě, navázala na pondělní vítězství nad semifinalistkou letošního Roland Garros Ruskou Dianou Šnajderovou. Mertensové oplatila lednovou porážku z Australian Open. O deset let starší soupeřce vzala čtyřikrát servis, sama odvrátila pět ze šesti brejkbolů.

První set získala tenistka I. ČLTK Praha díky dvěma brejkům, podařilo se jí dotáhnout brzké vedení 3:0. Ve druhé sadě Bartůňková smazala manko brejku za stavu 0:2 a rozhodla díky dalšímu prolomenému servisu v deváté hře. Poté, co se ujala vedení 5:4, uzavřela duel na podání čistou hrou.

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