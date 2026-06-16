Úspěšný start na trávě i pro Noskovou. V Berlíně postoupila také Muchová

Linda Nosková vstoupila do travnaté části sezony úspěšným prvním duelem. Světová třináctka si na turnaji v Berlíně poradila s Renatou Zarazúaovou z Mexika 6:1 a 6:4. Ve druhém kole se střetne s Dánkou Clarou Tausonovou, nebo Diane Parryovou. Postoupila také Karolína Muchová, která čínskou soupeřku Čang Šuaj porazila 6:1, 6:3.
Muchová ještě odehraje čtyřhru po boku legendární Američanky Sereny Williamsové, s níž narazí na mexicko-novozélandskou dvojici Guiliana Olmosová, Erin Routliffeová. Ve dvouhře se utká ještě Kateřina Siniaková se Švýcarkou Rebekou Masárovou.
Nasazená sedmička Muchová zvládla duel proti 67. tenistce světa Čang Šuaj za 58 minut. Čínskou soupeřku porazila i potřetí a znovu jí nepovolila ani set. Uspěla také díky čtyřem brejkům a devíti esům. V dalším kole se střetne s vítězkou loňského Australian Open Američankou Madison Keysovou.
První set vyhrála Muchová za 24 minut, dotáhla v něm brzké vedení 5:0. Ve druhé sadě získala olomoucká rodačka první brejk v páté hře a později využila na příjmu druhý mečbol.
Jednadvacetiletá Nosková, která plní v německé metropoli roli nasazené osmičky, zvítězila nad 77. hráčkou světa Zarazúaovou po hodině a čtvrt. Soupeřce vzala třikrát servis, sama tři brejkboly odvrátila. Pomohlo jí také devět es.
První set získala Nosková poté, co od stavu 1:1 vyhrála zbývajících pět her. Ve druhé sadě si obě hráčky držely servis do devátého gamu. V něm česká hráčka proměnila druhý brejkbol a utkání poté zakončila čistou hrou.
Výsledky tenisového turnaje žen v Berlíně
Výsledky tenisového turnaje žen v Berlíně
Dvouhra – 1. kolo:
Muchová (7-ČR) – Čang Šuaj (Čína) 6:1, 6:3, Nosková (8-ČR) – Zarazúaová (Mex.) 6:1, 6:4, Keysová (USA) – Wang Si-jü (Čína) 7:6 (7:3), 6:1, Lysová (Něm.) – Frechová (Pol.) 7:6 (9:7), 6:3.