Triumf bez ztráty setu a vstříc postupu. Čeští tenisté porazili v úvodu United Cupu smíšených týmů Norsko 3:0 na zápasy a vykročili ve skupině D za postupem do čtvrtfinále. Výběr kapitána Jiřího Nováka rozhodl už po dvouhrách, kde Barbora Krejčíková zvítězila nad Malene Helgöovou 6:4, 6:3 a Jakub Menšík zdolal Caspera Ruuda 7:5, 7:6.
První výhra na United Cupu. Češi hladce přehráli Nory
Krejčíková s Adamem Pavláskem poté v závěrečné čtyřhře porazili dvojici Ulrikke Eikeriová, Viktor Durasovic 7:5, 6:2. Češi zakončí působení v základní fázi v úterý. O vítězství ve skupině a jisté postupové místo se střetnou s domácí Austrálií. Ta v úvodním utkání porazila Norsko 2:1 na zápasy.
Ze tří základních skupin v Sydney postoupí do další fáze vítězové a nejlepší tým na druhém místě. Češi usilují ve čtvrtém ročníku o obhajobu loňského semifinále. Tehdy nestačili na pozdější šampiony z USA.
Vítězný návrat Krejčíkové
Dvojnásobná grandslamová šampionka z dvouher Krejčíková zaznamenala úspěšný návrat po zranění. Proti 533. hráčce světa Helgöové potvrdila roli favoritky a zvítězila za hodinu a půl. V prvním setu uspěla díky obratu ze stavu 1:3 na 5:3, ve druhé sadě získala brzké vedení 3:0 a náskok už dotáhla.
„Nehrála jsem dlouhou dobu, to zranění bylo opravdu těžké a nešťastné. Jsem ráda, že tu jsem, že mohu hrát a že si to tu mohu užít. Jsem šťastná, že konečně mohu dokončit zápas,“ řekla v rozhovoru na kurtu Krejčíková. „Koleno už je lepší. Chtělo to čas, ale zlepšuje se to každým dnem a jsem za to ráda,“ uvedla předloňská vítězka Wimbledonu.
Dvacetiletý Menšík svedl s 12. tenistou světa Ruudem více než dvouhodinovou bitvu, pomohlo mu také 16 es. První set ovládl v koncovce, kdy získal brejk na 6:5 a poté využil při podání druhý setbol. Ve druhé sadě Menšík nedotáhl náskok 5:3 a rozhodlo se v tie-breaku. V něm český tenista otočil vývoj ze stavu 3:5 a uspěl 8:6.
„První zápas sezony není nikdy snadný,“ řekl Menšík. „Byl to pořádný boj. Za vítězství jsem vděčný. V závěrech obou setů jsem vždy našel nějakou sílu a to bylo nejdůležitější,“ podotkl vítěz loňského turnaje Masters v Miami.
United Cup
United Cup
Soutěž smíšených tenisových družstev v Sydney a Perthu (tvrdý povrch):
Skupina D:
Česko – Norsko 3:0
Krejčíková – Helgöová 6:4, 6:3, Menšík – Ruud 7:5, 7:6 (8:6), Pavlásek, Krejčíková – Durasovic, Eikeriová 7:5, 6:2.