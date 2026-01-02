Tenis

Pětačtyřicetiletá Venus Williamsová se vrátí na Australian Open


Na prvním grandslamu roku nebude chybět ani Venus Williamsová
Sedminásobná grandslamová šampionka Venus Williamsová se představí na Australian Open a může se v 45 letech stát nejstarší hráčkou, která kdy na turnaji nastoupila. Pro účast obdržela divokou kartu.

Do Melbourne se Američanka vrátí po pětileté pauze a 28 let poté, co na turnaji debutovala. Primát nejstarší účastnice dosud drží Japonka Kimiko Dateová, která si v Melbourne zahrála v roce 2015 ve 44 letech.

„Mám na toto místo tolik neuvěřitelných vzpomínek a jsem vděčná za příležitost vrátit se na místo, které v mé kariéře sehrálo tak významnou roli,“ řekla někdejší světová jednička.

Při svých 21 startech v hlavní soutěži se Williamsová na Australian Open dvakrát dostala do finále dvouhry, v němž pokaždé podlehla mladší sestře Sereně, a čtyřikrát triumfovala ve čtyřhře. Při své premiéře v roce 1998 došla do čtvrtfinále, při dosud poslední účasti v lednu 2021 vypadla ve 2. kole se Sarou Erraniovou.

Venus Williamsová se vloni v červenci vrátila po roce a půl na okruh WTA Tour a uhrála jedno kolo ve Washingtonu. Startovala pak i v Cincinnati a díky divoké kartě také na US Open, kde ji v prvním kole vyřadila Karolína Muchová. Do letošní sezony vstoupí v Aucklandu, kde aktuálně 148. hráčka světového žebříčku rovněž obdržela divokou kartu.

