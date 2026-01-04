Marii Bouzkové se podařilo úspěšně vkročit do nové sezony. Česká tenistka si na úvod turnaje v Brisbane poradila 6:4 a 6:3 s rumunskou soupeřkou Jaqueline Cristianovou a v dalším kole vyzve 15. nasazenou hráčku Paulu Badosaovou ze Španělska.
Bouzková vstoupila do sezony výhrou v Brisbane
Bouzková, jež vstoupila do roku 2026 jako 42. hráčka světa, v obou setech nejprve o tři místa výše postavené soupeřce dvakrát vzala podání, ale ani jednou nedokázala sadu napoprvé dopodávat. V prvním případě si musela ještě počkat až na další vlastní servis, ve druhém už za totožného stavu 5:2 zareagovala na úspěch soupeřky okamžitě a celkově pátým brejkem zápas při druhém mečbolu ukončila.
Ve třetím vzájemném utkání Bouzková podruhé zvítězila a oplatila Cristianové poslední porážku z roku 2023 z Prahy, kde ji rumunská tenistka zastavila v cestě za možnou obhajobou titulu hned v prvním kole.
Výsledky tenisového turnaje v Brisbane
Výsledky tenisového turnaje v Brisbane
Ženy:
Dvouhra – 1. kolo:
Bouzková (ČR) – Cristianová (Rum.) 6:4, 6:3, Cirsteaová (Rum.) – Pavljučenkovová (Rus.) 6:3, 6:1, Potapovová (Rak.) – Kasatkinová (Austr.) 7:5, 4:6, 6:4, Kesslerová (USA) – Arangová (Kol.) 6:1, 6:3, Tomljanovicová (Austr.) – Jacquemotová (Fr.) 6:1, 6:3, Keninová (USA) – Ruseová (Rum.) 6:4, 4:6, 6:3.
Čtyřhra – 1. kolo:
Honová, Muchová (Austr./ČR) – Hozumiová, Wu Fang-Sien (Tchaj-wan) 6:4, 6:0.
Muži:
Dvouhra - 1. kolo:
Tien (8-USA) – Ugo Carabelli (Arg.) 7:6 (7:4), 6:3, Tiafoe (USA) – Vukic (Austr.) 6:2, 6:2.
V Brisbane plní roli nasazené devítky Linda Nosková, jedenáctkou je Karolína Muchová a startovat budou také Markéta Vondroušová, Karolína Plíšková a Tereza Valentová. V mužském pavouku svedl los prvního kola dohromady turnajovou trojku Jiřího Lehečku s Tomášem Macháčem.