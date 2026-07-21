Tenistka Nikola Bartůňková otočila na turnaji WTA v Praze utkání s Číňankou Jüan Jüe a po vítězství 3:6, 6:4, 6:1 postoupila na Štvanici do 2. kola. Do turnaje v úterý vstoupí nasazená dvojka Barbora Krejčíková. Čerstvá vítězka z Athén vyzve Lindu Fruhvirtovou, jejich zápas je na programu jako čtvrtý v pořadí na centrálním dvorci. Přímé přenosy tenisového turnaje Prague Open sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.
Bartůňková zahájila duel proti 121. hráčce světa Jüan Jüe dobře a po brzkém brejku vedla v prvním setu 2:1. Poté ale tenistka I. ČLTK Praha přišla o čtyři hry v řadě a manko už nedohnala.
Ve druhé sadě vedla Bartůňková 3:0, ale i tentokrát o náskok přišla. V deváté hře za stavu 4:4 navíc čelila dvěma brejkbolům, nepříjemné chvíle však ustála. Obě možnosti soupeřky odvrátila, vzápětí prolomila její servis a vynutila si třetí set.
V něm už Bartůňková měla vývoj pod kontrolou. Brzy utekla do vedení 3:0, soupeřce povolila jediný game a utkání zakončila využitým třetím mečbolem. Pomohlo jí i devět es.
„Zvykala jsem si na povrch, na tvrdém povrchu jsem už dlouho nehrála. Takže jsem čekala, že to bude nahoru dolů. Nakonec jsem se ve druhém setu zvedla a zlepšila svou hru. A třetí set už byl ode mě dobrý výkon,“ hodnotila Bartůňková po zápase. V Praze si užívala plné tribuny: „Hraju tady na Štvanici takto velký turnaj poprvé a moc si vážím toho, že přišlo tolik lidí.“
Turnajovou trojku Sáru Bejlek čeká Ruska Anna Blinkovová, loňská semifinalistka Tereza Valentová, která je nasazená jako číslo pět, se utká s Australankou Priscillou Honovou. Laura Samson hraje proti Australance Maye Jointové a Jana Kovačková narazí na Lanlanu Tararudíovou z Thajska.
Výsledky Prague Open
Výsledky Prague Open
Dvouhra – 1. kolo: Bartůňková (4-ČR) – Jüan Jüe (Čína) 3:6, 6:4, 6:1, Hontamaová (Jap.) – Parryová (7-Fr.) 6:4, 6:0, Timofejevová (Uzb.) – Sasnovičová (Běl.) 6:3, 6:4.
Program úterních dvouher na Prague Open:
Program úterních dvouher na Prague Open:
Livesport Arena: N. Bartůňková (4) – Jüan Jüe, P. Hornová – T. Valentová (5), A. Blinkovová – S. Bejlek (3), L. Fruhvirtová – B. Krejčíková (2)
Kurt č. 1: D. Parryová (7) – M. Hontamaová, L. Samson – M. Jointová, J. Kovačková – L. Tararudíová
Kurt č. 2: M. Timofejevová – A. Sasnovičová, Xinyu Gao – L. Taggerová
(Zápasy na všech kurtech začínají v 11:00)