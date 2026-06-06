Poslední český tenista Bartoň vypadl v semifinále. V Prostějově bude hrát o titul favorit Báez

Soutěž ve dvouhře na challengeru v Prostějově třetím rokem po sobě vyvrcholí bez české účasti. Poslední domácí tenista v pavouku Hynek Bartoň podlehl v semifinále 3:6, 2:6 Slovákovi Alexi Molčanovi. Ve druhém semifinále Sebastián Báez porazil Nikolase Sánchez Izquierda 6:2 a 7:6.
Finále tedy bude hrát první nasazený Argentiec Báez, který španělského protivníka udolal ve druhé sadě v tie-breaku 7:2.
Antukový challenger v Prostějově měl naposledy českého vítěze v roce 2023, kdy Dalibor Svrčina ve finále zdolal Tomáše Macháče. Rok předtím triumfoval Vít Kopřiva, jenž byl letos coby nasazená dvojka velkým adeptem na vítězství, ale vypadl už ve 2. kole.
Českého vítěze má nicméně soutěž ve čtyřhře, kterou vyhrál Andrew Paulson po boku Slováka Miloše Karola. První nasazenou bělorusko-polskou dvojici Ljutarevič – Pieczonka porazili vítězové turnaje 6:3, 6:3.