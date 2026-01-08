Čeští tenisté loňské semifinále na United Cupu neobhájí. Ve čtvrtfinále soutěže smíšených družstev v Sydney prohráli s Belgií už po dvouhrách: nejprve Jakub Menšík podlehl 2:6 a 6:7 Zizou Bergsovi a poté Barbora Krejčíková po boji 7:5, 1:6, 5:7 Elise Mertensové.
Po Menšíkovi prohrála i Krejčíková. Češi podlehli ve čtvrtfinále United Cupu Belgii
Rozhodnutý zápas zakončí smíšená čtyřhra, v níž nastoupí Dalibor Svrčina a poprvé na turnaji Linda Fruhvirtová. Tým kapitána Jiřího Nováka předtím v základní skupině porazil 3:0 Norsko a podlehl 1:2 domácí Austrálii. Loni výběr vedený Tomášem Macháčem a Karolínou Muchovou nestačil až v semifinále na pozdější vítěze USA. Belgie se v semifinále střetne se Švýcarskem.
Osmnáctý hráč žebříčku Menšík v úvodním setu na světovou dvaačtyřicítku Bergse nestačil. Šestadvacetiletý Belgičan mu ve třetím gamu sebral servis, ve výměnách měl jasnou převahu a českému mladíkovi dovolil jen dvě hry.
Druhý set byl vyrovnaný do sedmého gamu, v němž Menšík udělal dvě dvojchyby a znovu přišel o podání. Bergs se pak dostal do vedení 5:3, ale dlouho nemohl dotáhnout zápas do vítězného konce. Trápil se na servisu, naopak Menšík odehrál svou nejlepší pasáž v tomto zápase.
Za stavu 4:5 český tenista proměnil brejkbol díky „prasátku“, vzápětí sice znovu o podání přišel, ale ve dvanáctém gamu odvrátil mečbol a vynutil si tie-break. Ve zkrácené hře byl Bergs při svém servisu neomylný a Menšíkovo jediné zaváhání rozhodlo o tom, že vyhrál 7:4 a získal pro Belgii první bod.
Krejčíková v Sydney zažila první porážku
Český tým pak musel spoléhat na dvojnásobnou grandslamovu šampionku Krejčíkovou, kterou čekala devatenáctá hráčka žebříčku Mertensová. Poprvé se mezi profesionálkami utkaly v soutěžním duelu ve dvouhře, obě na letošním United Cupu dosud neprohrály. Vyrovnaný první set rozhodla Krejčíková brejkem v jedenáctém gamu. Dostala se do vedení 6:5 a pak navázala na suverénní vystoupení na servisu v průběhu celé sady. Dvanáctý game vyhrála čistou hrou i s přispěním tří es, to poslední dala na setbol ze druhého podání.
Pak se ale karta obrátila. Krejčíková ve druhé sadě vypadla z rytmu, dvakrát ztratila servis a rychle prohrávala 0:5. Pak si podání udržela a odvrátila „kanára“, ale Mertensová bez problémů set dotáhla a vynutila si rozhodující dějství.
Hned v jeho úvodu si hráčky vyměnily brejk a poté si dlouho vlastní servis držely. Rozhodnutí přinesl jedenáctý game, v němž Krejčíková čtyřmi chybami za sebou včetně desáté dvojchyby v zápase o podání přišla a Mertensová následně duel dopodávala čistou hrou.
Soutěž smíšených tenisových družstev United Cup v Sydney (tvrdý povrch):
Čtvrtfinále:
Česko – Belgie 0:2
- Menšík – Bergs 2:6, 6:7 (4:7)
- Krejčíková – Mertensová 7:5, 1:6, 5:7