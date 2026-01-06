Tenis

Čeští tenisté hrají v United Cupu s Austrálií 1:1


Čeští tenisté hrají v závěrečném utkání skupiny United Cupu s Austrálií 1:1. První bod získala Barbora Krejčíková, která porazila v Sydney domácí Mayu Jointovou 6:4, 6:1. Jakub Menšík poté prohrál s Alexem de Minaurem 4:6, 1:6. Postup ze skupiny už mají Češi jistý.

Dvojnásobná grandslamová šampionka z dvouhry Krejčíková vyhrála na United Cupu i druhý zápas. Navázala na pondělní triumf proti Norce Malene Helgöové a zatím nepřišla na turnaji o jediný set. Devatenáctiletou Jointovou, jíž patří v žebříčku WTA 32. místo, porazila za hodinu a 15 minut.

Předloňská vítězka Wimbledonu měla duel pod kontrolou. V prvním setu utekla po dvou brejcích do vedení 4:1 a sadu poté uzavřela čistou hrou na servisu. Ve druhém dějství si Krejčíková vypracovala náskok 4:0 a využila na returnu první mečbol.

