Tenis

Plíškové se v Linci daří, po dvou letech je ve čtvrtfinále


před 2 hhodinami|Zdroj: ČTK

Karolína Plíšková v Linci porazila 6:1 a 6:3 obhájkyni titulu Jekatěrinu Alexandrovovou z Ruska a po dvou letech si na okruhu WTA zahraje čtvrtfinále. V něm bude její soupeřkou Donna Vekičová z Chorvatska.

Čtyřiatřicetiletá Plíšková na rakouské antuce startuje po dvouměsíční pauze, kterou si vyžádaly problémy s kolenem. Před tím se v lednu vrátila mezi elitu po rok a půl dlouhé přestávce zaviněné zraněním kotníku.

Bývalá světová jednička propadla až na 258. místo žebříčku, aktuální světové třináctce Alexandrovové však v prvním setu nedala šanci. Soupeřce sebrala třikrát podání a sadu získala za 25 minut.

„Dobře se známe, občas spolu trénujeme. Ale nezačala dobře a já toho využila. Navíc ona hrála první zápas na antuce, zatímco já už si na ní zahrála včera,“ řekla Plíšková v televizním rozhovoru na kurtu.

Ve druhém setu Plíšková neudržela vedení 2:0, ale po brejku na 4:2 si bez potíží zajistila první čtvrtfinálovou účast od června 2024. Tehdy v Nottinghamu nakonec prošla do dosud posledního finále na okruhu WTA.

Ve čtvrtfinále v Linci Plíšková nastoupí proti Vekičové. S devětadvacetiletou Chorvatkou se dvojnásobná grandslamová finalistka zatím utkala desetkrát a sedm zápasů vyhrála.

