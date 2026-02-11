Duel českých tenistek mezi Karolínou Muchovou a Karolínou Plíškovou v osmifinále turnaje v Dauhá skončil skrečí bývalé světové jedničky. Rodačka z Loun, která se na okruh WTA vrací po zranění levého kotníku, vzdala utkání po 39 minutách kvůli problémům s pravým kolenem. Muchová v té době vedla 5:2.
Muchová v Dauhá postupuje, Plíšková české derby skrečovala
Muchová sebrala soupeřce ve čtvrtém vzájemném utkání brzy podání a šla do vedení 3:1. Plíšková si nechala ošetřit koleno, které si poranila zřejmě při špatném došlapu, po páté hře za stavu 2:3.
Se zatejpovanou nohou ještě zkusila v utkání pokračovat, měla ale problémy s pohybem a po dalších dvou ztracených gemech duel vzdala.
Muchová tak po Tereze Valentové vyřadila v Dauhá další krajanku, bilanci s Plíškovou si vylepšila na 3:1. O postup do semifinále se utká s vítězkou duelu mezi sedmou nasazenou Ukrajinkou Elinou Svitolinovou a Ruskou Annou Kalinskou.
Ve čtyřhře jsou ze hry Kateřina Siniaková s Barborou Krejčíkovou. Sedminásobné grandslamové šampionky a olympijské vítězky, které v katarské metropoli opět spojily síly, nestačily ve druhém kole na slovensko-britský pár Tereza Mihalíková, Olivia Nichollsová a prohrály 4:6, 6:2, 5:10.
Výsledky tenisového turnaje žen v Dauhá
Dvouhra – 3. kolo:
Muchová (14-ČR) – Plíšková (ČR) 5:2 skreč, Mboková (10-Kan.) – M. Andrejevová (5-Rus.) 6:3, 3:6, 7:6 (7:5), Ostapenková (Lot.) – Osoriová (Kol.) 6:3, 6:1, Cocciarettová (It.) – Liová (USA) 7:6 (7:5), 5:7, 6:4, Šwiateková (1-Pol.) – Kasatkinová (Austr.) 5:7, 6:1, 6:1.
Čtyřhra – 2. kolo:
Mihalíková, Nichollsová (SR/Brit.) – Krejčíková, Siniaková (ČR) 6:4, 2:6, 10:5.