Tenis

Kopřivova cesta na Mallorce skončila ve čtvrtfinále, podlehl Quinnovi


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Tenista Vít Kopřiva nepostoupil do semifinále travnatého turnaje na Mallorce. V dnešním čtvrtfinále prohrál s 63. hráčem světa Ethanem Quinnem z USA 7:5, 5:7, 3:6. Duel ztratil po dvou hodinách a sedmi minutách.

Devětadvacetiletý Kopřiva nenapodobil úspěchy z přechozích kol, kde vyřadil Peruánce Ignacia Buseho a Damira Džumhura z Bosny a Hercegoviny. Proti Quinnovi přišel třikrát o servis, nepomohlo mu ani deset es. O sedm let mladší Američan vyhrál i čtvrtý vzájemný zápas.

Kopřiva přitom zahájil duel nadějně. V prvním setu otočil vývoj ze stavu 2:5 a ujal se vedení. Ve druhé sadě se ale český tenista k brejkbolu nedostal. V koncovce naopak ztratil na podání 12. game a s ním přišel i o celý set.

Třetí dějství rozhodl Quinn hned v úvodu. Prolomil Kopřivovi podání, šel do vedení 3:0 a sám zůstával na servisu stoprocentní. Rodák z Bílovce sice ještě za stavu 2:5 odvrátil tři mečboly, v další hře si ale servírující Quinn vypracoval čtvrtou možnost, kterou už proměnil. Američan celkem zaznamenal 15 es.

Výsledky tenisového turnaje mužů v Palmě de Mallorca

Dvouhra – čtvrtfinále:

Quinn (USA) – Kopřiva (ČR) 5:7, 7:5, 6:3.

Čtyřhra – čtvrtfinále:

Pavlásek, Rikl (ČR) – Galloway, Kirkov (USA) 6:2, 6:4.

Přečtěte si

Dva české postupy do čtvrtfinále. Valentové se to povedlo v Eastbourne, Muchové v Bad Homburgu

24. 6. 2026

Dva české postupy do čtvrtfinále. Valentové se to povedlo v Eastbourne, Muchové v Bad Homburgu

SESTŘIHNosková po triumfech v Berlíně končí v Bad Homburgu v prvním kole, Bejlek uspěla v Eastbourne

23. 6. 2026

Nosková po triumfech v Berlíně končí v Bad Homburgu v prvním kole, Bejlek uspěla v Eastbourne
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.