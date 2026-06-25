Kopřivova cesta na Mallorce skončila ve čtvrtfinále, podlehl Quinnovi

Tenista Vít Kopřiva nepostoupil do semifinále travnatého turnaje na Mallorce. V dnešním čtvrtfinále prohrál s 63. hráčem světa Ethanem Quinnem z USA 7:5, 5:7, 3:6. Duel ztratil po dvou hodinách a sedmi minutách.
Devětadvacetiletý Kopřiva nenapodobil úspěchy z přechozích kol, kde vyřadil Peruánce Ignacia Buseho a Damira Džumhura z Bosny a Hercegoviny. Proti Quinnovi přišel třikrát o servis, nepomohlo mu ani deset es. O sedm let mladší Američan vyhrál i čtvrtý vzájemný zápas.
Kopřiva přitom zahájil duel nadějně. V prvním setu otočil vývoj ze stavu 2:5 a ujal se vedení. Ve druhé sadě se ale český tenista k brejkbolu nedostal. V koncovce naopak ztratil na podání 12. game a s ním přišel i o celý set.
Třetí dějství rozhodl Quinn hned v úvodu. Prolomil Kopřivovi podání, šel do vedení 3:0 a sám zůstával na servisu stoprocentní. Rodák z Bílovce sice ještě za stavu 2:5 odvrátil tři mečboly, v další hře si ale servírující Quinn vypracoval čtvrtou možnost, kterou už proměnil. Američan celkem zaznamenal 15 es.
Výsledky tenisového turnaje mužů v Palmě de Mallorca
Výsledky tenisového turnaje mužů v Palmě de Mallorca
Dvouhra – čtvrtfinále:
Quinn (USA) – Kopřiva (ČR) 5:7, 7:5, 6:3.
Čtyřhra – čtvrtfinále:
Pavlásek, Rikl (ČR) – Galloway, Kirkov (USA) 6:2, 6:4.