Plíšková v Linci dohrála, Malečková a Škoch jsou ve finále debla

Karolína Plíšková vypadla na antukovém turnaji v Linci ve čtvrtfinále. Bývalá světová jednička, která se po sérii zranění probojovala mezi osmičku nejlepších na okruhu WTA poprvé po dvou letech, podlehla Chorvatce Donně Vekičové 5:7, 4:6. Jesika Malečková a Miriam Škoch se naopak probojovaly do finále čtyřhry a zahrají si o první společný titul na okruhu WTA Tour.
Čtyřiatřicetiletá Plíšková, jež se letos vrátila na kurty po rok a půl dlouhé pauze zaviněné zraněním kotníku, startovala v Linci po dvouměsíční léčbě problémů s kolenem. S Vekičovou svedla vyrovnaný souboj, v koncovkách setů ale byla úspěšnější Chorvatka. Dvojnásobná grandslamová finalistka první set prohrála po ztrátě podání ve 12. gemu. Ve druhé sadě se sice Plíšková ujala vedení 2:0, o náskok ale brzy přišla a v desáté hře Vekičová na returnu duel ukončila.
Malečková a Škoch v semifinále zdolaly tchajwansko-čínský pár Liang En-šuo, Jang Čao-süan 5:7, 7:5, 10:4 a na turnaji kategorie WTA 500 postoupily do svého největšího finále. Dosud spolu sbíraly úspěchy v nižších kategoriích.
Osmadvacetiletá Škoch slavila na elitním okruhu v roce 2022 ještě pod dívčím jménem Kolodziejová titul s Anastasií Detiuc v Parmě a finále si zahrála i před třemi lety v Hamburku. Ve sbírce má navíc deblové trofeje z juniorských grandslamů Australian Open a Roland Garros z roku 2015. O tři roky starší Malečková si finále na WTA Tour zahraje poprvé.