Čechům se v Madridu daří. Do třetího kola postoupili Nosková, Plíšková i Lehečka

Jak Linda Nosková, tak Karolína Plíšková dokázaly postoupit na tenisovém turnaji v Madridu hladce do třetího kola. Turnajová třináctka Nosková porazila Emilianu Arangovou z Kolumbie 6:3, 6:2. Plíšková zdolala nasazenou třiatřicítku Marii Sakkariovou z Řecka 6:4, 7:6. Uspěl i Jiří Lehečka, který zvítězil po obratu nad Chilanem Alejandrem Tabilem 3:7, 7:6, 6:4.
Aktuální česká žebříčková dvojka Nosková přehrála Arangovou v prvním vzájemném utkání hladce za 68 minut. Soupeřce v zápase nabídla tři brejkboly, všechny ale odvrátila a sama naopak kolumbijské hráčce třikrát podání sebrala. Postupem do třetího kola vyrovnala jednadvacetiletá Nosková své madridské maximum z loňského roku.
Bývalá světová jednička Plíšková navázala na středeční vítězství nad Rakušankou Sinjou Krausovou. Sakkariovou porazila v osmém vzájemném zápase popáté. V utkání trvajícím hodinu a půl přišla jednou o servis, soupeřku „brejkla“ dvakrát.
Čtyřiatřicetiletá Plíšková získala první set díky brejku v pátém gemu. Soupeřce nenabídla žádný brejkbol a sadu dopodávala. Ve druhém setu česká tenistka přišla o vedení 4:2 a Sakkariová si vynutila tie-break. V něm Plíšková sice nedotáhla náskok 5:3, za stavu 6:6 ale získala bod při soupeřčině podání a následně využila na servisu druhý mečbol.
Lehečka porazil Tabila i ve druhém vzájemném utkání na okruhu ATP. Stejně jako před dvěma týdny na antuce v Monte Carlu ale musel s houževnatým Chilanem bojovat po ztrátě úvodní sady ve třech setech. Druhý set podobně jako v Monaku získal v tie-breaku a teprve ve třetí sadě dokázal soupeři sebrat podání. Zápas pak po více než dvouhodinovém boji dotáhl k vítězství a ve třetím kole čeká semifinalistu madridského podniku z roku 2024 Američan Alex Michelsen.
V akci dnes v Madridu budou ještě další čeští tenisté. Vít Kopřiva narazí na Rusa Andreje Rubljova a Tomáš Macháč se utká s Britem Cameronem Norriem. Kateřina Siniaková hraje s Ruskou Annou Blinkovovou, která v pavouku na poslední chvíli nahradila zraněnou Dánku Claru Tausonovou.