Valentová v Madridu rychle skončila, všichni ostatní Češi zůstávají

Vít Kopřiva deklasoval na úvod antukového turnaje v Madridu Číňana Čang Č'-čena 6:2, 6:0. Tomáš Macháč porazil 3:6, 7:6, 6:3 Francisca Comesaňu. Dál jde také Karolína Plíšková po obratu se Sinjou Krausovou a výhře 2:6, 6:1, 6:4 a Kateřina Siniaková, která zdolala 6:3, 6:4 Elvinu Kalievovou. Naopak Tereza Valentová vypadla po porážce 4:6, 6:4, 3:6 s Julií Putincevovou z Kazachstánu.
Kopřiva na svém nejoblíbenějším povrchu deklasoval trápícího se soupeře za 58 minut a připsal si v madridské hlavní soutěži první výhru v kariéře. V úvodním setu se po rychlém brejku ujal vedení 3:1 a od stavu 4:2 pak už soupeři nepovolil ani game. Zatímco sám udělal jen sedm nevynucených chyb, Číňan jich napáchal 28.
Ve druhém kole Kopřivu čeká devátý nasazený šampion z roku 2024 Andrej Rubljov. Ruský finalista předchozího turnaje v Barceloně měl v prvním kole volný los.
Macháč v Barceloně ztroskotal ve čtvrtfinále právě na Rubljovovi. Dnes musel 41. hráč světa obracet duel s argentinským antukářem Comesaňou. Ve vyrovnaném duelu každý z hráčů ztratil pouze jednou servis, rozhodl tak Macháčův vyhraný tie-break 7:3 ve druhé sadě. V dalším duelu se český tenista utká s 19. nasazeným Cameronem Norriem z Británie.
Čtyřiatřicetiletá Plíšková úspěšným vstupem navázala na halový antukový turnaj v Linci, kde hrála čtvrtfinále. S rakouskou náhradnicí z kvalifikace Krausovou zkušená česká tenistka za půl hodiny ztratila úvodní set, v dalších dvou sadách ale soupeřce vzala pětkrát podání a skóre otočila. V druhém kole bude soupeřkou Plíškové 33. nasazená Maria Sakkariová.
Siniaková se po měsíční pauze po úspěšných turnajích v Indian Wells a Miami, na nichž ovládla s americkou spoluhráčkou Taylor Townsendovou čtyřhru, poprvé letos představila na antuce. O téměř sto míst hůře postavenou soupeřku Kalievovou porazila 42. hráčka žebříčku za necelé půldruhé hodiny. Devětadvacetiletá Siniaková se v příštím utkání střetne s turnajovou sedmnáctkou Clarou Tausonovou z Dánska.
Mladá česká reprezentantka Valentová v Madridu vstoupila do antukové sezony a po téměř tříhodinovém boji vypadla s jednatřicetiletou Putincevovou. Pražská rodačka, jež byla jako 51. hráčka žebříčku papírovou favoritkou, přišla v zápase šestkrát o servis.