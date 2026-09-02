Turnajová jednička Zverev se na úvod trápil pět hodin s Italem Sonegem

Nejvýše nasazený Alexander Zverev z Německa v prvním kole tenisového US Open vydřel vítězství 6:4, 3:6, 6:7, 7:5 a 6:4 nad Lorenzem Sonegem z Itálie. Druhá tenistka světového žebříčku Jelena Rybakinová z Kazachstánu na úvod porazila 6:3 a 6:2 domácí Theu Frodinovou.
Vítěz letošního Roland Garros ovládl první set, ale jednatřicetiletý Sonego skóre otočil. Druhou sadu získal díky brejku na 5:3, ve třetím setu sice stejný náskok promarnil, ale v tie-breaku po odvráceném setbolu uspěl v poměru 9:7.
Zverevovi tak začalo hrozit, že se stane první nasazenou jedničkou vyřazenou v úvodním kole grandslamu od Australana Lleytona Hewitta ve Wimbledonu 2003. Na US Open naposledy jako nejvýše nasazený hráč neprošel přes první kolo Švéd Stefan Edberg v roce 1990.
Devětadvacetiletý Zverev ale zabral, ve čtvrté sadě srovnal a v rozhodujícím setu finalista US Open z roku 2020 uspěl po brejku na 4:2.
Sonega udolal po pěti hodinách a porazil ho i posedmé v kariéře. Dalším soupeřem světové dvojky bude Francouz Quentin Halys.
„Jsem rád, že jsem to zvládl. Pět hodin na kurtu..., myslím, že v prvním kole jsem ještě nikdy nehrál delší zápas,“ citovaly Zvereva internetové stránky ATP. „Bylo to hodně nahoru, dolů. Prostě neskutečná bitva,“ dodal.
„Ale přesně takový zápas jsem potřeboval,“ přidal Zverev. „Na posledních dvou turnajích jsem se trápil a někdy vás podobně vydřené vítězství nakopne. Takže doufám, že to bude i můj případ,“ řekl s připomínkou vystoupení v Montrealu a Cincinnati.
„Musím ale ocenit i soupeře, protože hrál skvěle. Má vynikající podání i forhend. Myslím, že mám jedno z nejrychlejších druhých podání na okruhu, ale on na mě při něm neustále útočil,“ prohlásil Zverev.
První kolo zvládl také Gaël Monfils, který v pondělí oslavil 40. narozeniny a po sezoně ukončí kariéru. Francouzský tenista si poradil 2:6, 6:1, 6:2 a 6:0 s Adolfem Vallejem z Paraguaye a stal se nejstarším vítězem zápasu na US Open od Američana Jimmyho Connorse v roce 1992.
Rybakinová nedala sedmnáctileté soupeřce šanci. K zisku první sady jí stačil jeden brejk, ve druhém setu Frodinové vzala podání dvakrát. Američance poté nepomohly ani tři odvrácené mečboly.
Ve druhém kole sedmadvacetiletá Rybakinová, která se v případě postupu do semifinále poprvé v kariéře stane světovou jedničkou, narazí na přemožitelku Darji Viďmanové, Španělku Jessicu Bouzasovou.
Výsledky tenisového US Open
Výsledky tenisového US Open
Dvouhra muži – 1. kolo: Cobolli (5-It.) – Comesaňa (Arg.) 3:6, 2:6, 6:3, 6:4, 6:4, Fritz (9-USA) – Blanch (USA) 6:3, 6:2, 6:4, Musetti (13-It.) – Fery (Brit.) 6:3, 6:3, 7:5, F. Cerúndolo (24-Arg.) – Misolic (Rak.) 6:4, 6:3, 7:5, Bellucci (It.) – Piros (Maď.) 6:4, 6:2, 6:0, Sweeny (Austr.) – Moutet (Fr.) 7:6 (7:4), 6:4, 3:0 skreč, Schoolkate (Austr.) – Basavareddy (USA) 7:6 (7:4), 3:6, 6:3, 6:4, Struff (Něm.) – Ugo Carabelli (Arg.) 6:4, 6:3, 6:3, Gea (Fr.) – J. M. Cerúndolo (Arg.) 6:3, 2:6, 3:6, 6:3, 6:1, Monfils (Fr.) – Vallejo (Parag.) 2:6, 6:1, 6:2, 6:0, Zverev (1-Něm.) – Sonego (It.) 6:4, 3:6, 6:7 (7:9), 7:5, 6:4.
Dvouhra ženy – 1. kolo: Lysová (Něm.) – Knutsonová 6:3, 6:3, Bondárová (Maď.) – Havlíčková 6:3, 6:3, Bouzasová (Šp.) – Viďmanová 6:3, 6:4, Keysová (22-USA) – Kornějevová (Rus.) 7:5, 6:4, Rybakinová (2-Kaz.) – Frodinová (USA) 6:3, 6:2, Starodubcevová (Ukr.) – Seidelová (Něm.) 6:2, 6:2, Andrejevová (5-Rus.) – Tjenová (Indon.) 6:2, 6:2, Putincevová (Kaz.) – Bencicová (12-Švýc.) 4:6, 7:5, 6:3, Mertensová (23-Belg.) – Quevedová (Šp.) 6:4, 6:4, Potapovová (24-Rak.) – Semenistá (Lot.) 6:2, 6:2, Sakkariová (32-Řec.) – Montgomeryová (USA) 2:6, 7:5, 6:2, Olijnykovová (Ukr.) – Brantmeierová (USA) 6:4, 6:4, Gauffová (4-USA) – Sönmezová (Tur.) 6:3, 6:4. Jeanjeanová (Fr.) – Rusová (Niz.) 7:6 (8:6), 6:2.