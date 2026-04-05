Pavlásek s Riklem titul v Bukurešti nezískali, podlehli Doumbiovi s Reboulem

Adam Pavlásek a Patrik Rikl na prvním společném turnaji v Bukurešti na titul nedosáhli. Ve finále prohráli s nejvýše nasazeným francouzským párem Sadio Doumbia, Fabien Reboul za 63 minut 1:6, 4:6.
Jednatřicetiletý Pavlásek a o čtyři roky mladší Rikl hráli spolu v Bukurešti první turnaj poté, co po Miami přerušili dosud úspěšnou spolupráci Rikl s Petrem Nouzou.
Společně loni vyhráli dva turnaje ATP a letos postoupili do čtvrtfinále Australian Open a debutovali v Davis Cupu. Nouzovým novým partnerem je Belgičan Joran Vliegen.
Pavlásek na Tiriac Open nezlomil své finálové prokletí ani s novým partnerem a první titul na ATP Tour v kariéře nezískal. V minulých třech letech prohrál s třemi různými spoluhráči pět finálových duelů.
Ve dvouhře se premiérové trofeje dočkal Mariano Navone. Sedmý nasazený argentinský tenista postoupil v rumunské metropoli do finále stejně jako předloni a tentokrát už poslední krok zvládl.
Šedesátý hráč světa při celkově třetím startu v duelu o titul zdolal Daniela Méridu 6:2, 4:6, 7:5. Španělský kvalifikant sice v závěru za stavu 3:5 odvrátil dva mečboly a vyrovnal, nakonec ale finálový debut k titulu nedotáhl.
Jódar získal v Marrákeši první titul
Devatenáctiletý španělský tenista Rafael Jódar proměnil v Marrákeši první start ve finále na okruhu ATP Tour v zisk titulu. Šestatřicetiletého Argentince Marca Trungellitiho, který se na marocké antuce stal nejstarším debutantem ve finále elitního seriálu v historii, porazil 6:3, 6:2.
Jódar, jenž ve druhém kole vyřadil Tomáše Macháče, nedal o 17 let staršímu soupeři šanci a zvítězil za 70 minut. V utkání si připsal 21 vítězných míčů, zatímco Argentinec jen pět, a naopak nasbíral 17 nevynucených chyb. Španěl jich udělal o tři méně.
Trungelliti nedokázal korunovat životní týden, během kterého došel z kvalifikace až do finále. V pondělním vydání světového žebříčku ale i tak jako nejstarší hráč v historii poprvé v kariéře pronikne do první stovky. Dosud bylo jeho maximem 112. místo, nyní se zařadí do osmé desítky. Jódara premiérový titul katapultuje těsně za první padesátku.