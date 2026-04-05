Tenis

Pavlásek s Riklem titul v Bukurešti nezískali, podlehli Doumbiovi s Reboulem


před 11 hhodinami|Zdroj: ČTK

Adam Pavlásek a Patrik Rikl na prvním společném turnaji v Bukurešti na titul nedosáhli. Ve finále prohráli s nejvýše nasazeným francouzským párem Sadio Doumbia, Fabien Reboul za 63 minut 1:6, 4:6.

Jednatřicetiletý Pavlásek a o čtyři roky mladší Rikl hráli spolu v Bukurešti první turnaj poté, co po Miami přerušili dosud úspěšnou spolupráci Rikl s Petrem Nouzou.

Společně loni vyhráli dva turnaje ATP a letos postoupili do čtvrtfinále Australian Open a debutovali v Davis Cupu. Nouzovým novým partnerem je Belgičan Joran Vliegen.

Pavlásek na Tiriac Open nezlomil své finálové prokletí ani s novým partnerem a první titul na ATP Tour v kariéře nezískal. V minulých třech letech prohrál s třemi různými spoluhráči pět finálových duelů.

Ve dvouhře se premiérové trofeje dočkal Mariano Navone. Sedmý nasazený argentinský tenista postoupil v rumunské metropoli do finále stejně jako předloni a tentokrát už poslední krok zvládl.

Šedesátý hráč světa při celkově třetím startu v duelu o titul zdolal Daniela Méridu 6:2, 4:6, 7:5. Španělský kvalifikant sice v závěru za stavu 3:5 odvrátil dva mečboly a vyrovnal, nakonec ale finálový debut k titulu nedotáhl.

Jódar získal v Marrákeši první titul

Devatenáctiletý španělský tenista Rafael Jódar proměnil v Marrákeši první start ve finále na okruhu ATP Tour v zisk titulu. Šestatřicetiletého Argentince Marca Trungellitiho, který se na marocké antuce stal nejstarším debutantem ve finále elitního seriálu v historii, porazil 6:3, 6:2.

Jódar, jenž ve druhém kole vyřadil Tomáše Macháče, nedal o 17 let staršímu soupeři šanci a zvítězil za 70 minut. V utkání si připsal 21 vítězných míčů, zatímco Argentinec jen pět, a naopak nasbíral 17 nevynucených chyb. Španěl jich udělal o tři méně.

Trungelliti nedokázal korunovat životní týden, během kterého došel z kvalifikace až do finále. V pondělním vydání světového žebříčku ale i tak jako nejstarší hráč v historii poprvé v kariéře pronikne do první stovky. Dosud bylo jeho maximem 112. místo, nyní se zařadí do osmé desítky. Jódara premiérový titul katapultuje těsně za první padesátku.

Přečtěte si také

Bouzková si zahraje v Bogotě o titul. V semifinále vyřadila Ortenziovou

4. 4. 2026

Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.