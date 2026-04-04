Bouzková si zahraje v Bogotě o titul. V semifinále vyřadila Ortenziovou

Marie Bouzková nadále potvrzuje, že jí vyhovuje antuka v kolumbijské Bogotě. Na ní si stejně jako před dvěma lety zahraje o titul poté, co si v semifinále poradila s Jasmin Ortenziovou z Argentiny 7:6, 6:2. Bouzková útočí na třetí turnajový triumf v kariéře a na první mimo domácí půdu.
Ve finále na okruhu WTA Tour si sedmadvacetiletá Bouzková zahraje podeváté. Její soupeřkou bude Panna Udvardyová, s níž se utká poprvé v kariéře. Osmá nasazená Maďarka zdolala v tříhodinovém duelu, který byl navíc ve druhém setu na dlouhou dobu přerušen kvůli dešti, domácí Emilianu Arangovou 6:7, 6:3, 7:6.
Bouzková bojovala v proměnlivém počasí s argentinskou kvalifikantkou takřka dvě hodiny. První set si česká favoritka v závěru zkomplikovala, když za stavu 5:3 nedokázala dopodávat, v tie-breaku ho ale nakonec získala 7:5. Druhou sadu už proti 206. hráčce světa zvládla lépe a při svém třetím startu v Bogotě došla stejně jako při premiéře v roce 2024 do finále.