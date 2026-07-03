Tenis

Ósakaová postoupila premiérově do osmifinále Wimbledonu, dál jde i Pegulaová


před 45 mminutami|Zdroj: ČTK

Japonská tenistka Naomi Ósakaová postoupila ve Wimbledonu poprvé v kariéře do osmifinále. Darju Kasatkinovou z Austrálie porazila hladce 6:1, 6:3 a její další soupeřkou bude lepší z duelu mezi světovou jedničkou Běloruskou Arynou Sabalenkovou a Lotyškou Jelenou Ostapenkovou.

Ve třetím kole uspěla i světová čtyřka Jessica Pegulaová. Američanka zdolala 6:1, 6:3 španělskou jmenovkyni Jessicu Bouzasovou. Postoupila i loňská semifinalistka Švýcarka Belinda Bencicová, která zdolala Rusku Annu Kalinskou až po supertie-breaku ve třetím setu 6:4, 4:6, 7:6.

Čtyřnásobná grandslamová šampionka Ósakaová na kurt nastoupila v další z extravagantních variací na kimono inspirované filmem Kill Bill, vedle módních kreací ale zaujala i výkonem na kurtu. V prvním setu šla rychle do vedení 5:0, než soupeřka zažehnala hrozbu kanára. Ve druhé sadě si sice vybrala slabší chvilku v šestém gamu, v němž přišla o podání a ztratila výhodu brejku, od stavu 3:3 už ale Kasatkinové další game nepovolila a utkání po 66 minutách uzavřela.

Osmadvacetiletá bývalá světová jednička potvrdila, že se jí v této sezoně na trávě daří. V generálce v Bad Homburgu postoupila do finále, v němž po prvním prohraném setu vzdala Karolíně Muchové kvůli problémům s nohou.

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