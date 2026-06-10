Nová naděje českého tenisu čeká na občanství a vzhlíží k Djokovičovi

Sedmnáctiletá tenistka Alisa Okťabrjovová, která vyhrála juniorskou dvouhru na Roland Garros, má ráda variabilní hru a po mentální stránce je jejím vzorem Novak Djokovič. Rodačka z Ruska, která se za pár týdnů stane oficiálně Češkou a bude nastupovat pod jménem Okťabreva, se nyní chce začít prosazovat mezi dospělými.
„O to víc si tohoto titulu cením,“ řekla Okťabrjovová čtyři dny po triumfu v Paříži, kde porazila ve finále 6:2, 6:1 druhou nasazenou Sun Sin-žan z Číny.
V Česku žije od dvou let, tenis hraje od čtyř. Hovoří plynně česky. „Za mě je to jasné. Já se cítím Češkou. Vyrůstala jsem tu, mám tu rodinu, kamarády a blízké. Cítím se jako Češka,“ řekla Okťabrjovová. O české občanství zažádala už v roce 2021. „To čekání bylo hodně těžké a frustrující. V nějaký moment jsem to musela pustit z hlavy a nesoustředit se na to. Bohužel to, co se děje ve světě, neovlivníme a bohužel se s tím nedalo nic dělat. Jsem ráda, že se to občanství podařilo nyní dotáhnout,“ prohlásila.
Pomáhal jí také šéf klubu TK Sparta Praha Miroslav Malý. „Byl to dlouhý proces. Pomáhali jsme s občanstvím už její sestře, která měla to štěstí, že jí bylo 18 let, a tím procesem prošla rychleji. U Alisy, jako nezletilé, se to trochu zadrhlo. Jsem nicméně rád, že se to snad podařilo dotáhnout do konce. Máme informaci, že 23. června by měla složit slib. V ten moment se naplní všechny formální podmínky pro to, aby občanství získala a stala se oficiálně Češkou,“ uvedl Malý.
Potíže s kotníkem jsou zažehnány
Okťabrjovová je hráčkou Sparty od dětství. Její herní vývoj ale zbrzdily zdravotní potíže s kotníkem. Snažila se je nejprve řešit konzervativně, v dubnu 2024 už musela na operaci. „Měla jsem osteochondrální lézi kotníku. To znamená narušení chrupavky a poté, přeneseně řečeno, díru v kosti. Hodně jsem si třeba zvrtávala kotníky a měla jsem také operaci vazů. Bylo to vše se vším,“ uvedla.
Nyní se už cítí zdravotně pořádku. „Musím nadále hrát s ortézami a myslím, že s nimi budu hrát do konce života. V nějakém směru mi ta operace dodala ještě větší stabilitu než na tom druhém kotníku. Jen se to zlepšilo. Musím o to pečovat dál, ať už nějakou regenerací, nebo cvičením. Určitě mě to ale nelimituje,“ ujistila.
Hrát jinak než ostatní
Svěřenkyně trenéra Patrika Pecha se snaží vyniknout stylem hry. „Popsala bych ho jako variabilní. Snažím se hrát trochu jinak než většina hráček na tour. Snažím se tu hru hodně mixovat a nehrát stereotypně,“ uvedla.
Mezi její vzory patří Novak Djokovič či Australan Nick Kyrgios. „U Djokoviče bych vyzdvihla jeho hlavu. Ukázal všem, že mít emoce je úplně normální – ať už na kurtu, nebo mimo něj. Ale to, jak se s tím vypořádává, na tom asi obdivuju nejvíc,“ řekla 311. hráčka světového žebříčku.