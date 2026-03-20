Muchová v Miami postupuje, Noskové s Valentovou se nedařilo

Karolína Muchová porazila v Miami ve druhém kole Camilu Osoriovou z Kolumbie 4:6, 6:2, 7:5. Ve třetím kole ji čeká Boulterová z Británie. Konečnou ve druhém kole turnaje naopak našly tenistky Linda Nosková a Tereza Valentová. Ve zpožděném programu, který výrazně narušil déšť, prohrála světová třináctka Nosková několikrát přerušený duel se Soranou Cirsteaovou z Rumunska 2:6, 6:3, 4:6. Valentová podlehla Rusce Dianě Šnajderové ve dvou tie-breacích 7:9, 3:7.
Pořadatelé kvůli skluzu z předchozích dnů posunuli start programu už na 15 hodin středoevropského času, bouřka nad Miami ale tenisty rychle vyhnala z kurtů. Po takřka tříhodinovém čekání se mohlo pokračovat, další přeháňky si ale později vynutily znovu kratší přerušení.
Muchová už odehrála duel s Osoriovou ve slunečném počasí bez přerušení a s houževnatou přemožitelkou Kateřiny Siniakové z úvodního kola bojovala více než dvě a půl hodiny. Kolumbijka získala první set po brejku v desátém gamu 6:4, druhý set ale ovládla česká favoritka.
V rozhodující sadě Muchová přišla jako první o podání, ziskem čtyř her v řadě ale skóre znovu otočila. Za stavu 5:4 však zápas nedokázala na první pokus dopodávat. Zvládla to až po dalším brejku, kdy utkání uzavřela na servisu čistou hrou.
Jednadvacetiletá Nosková se s Cirsteaovou utkala letos už potřetí, tentokrát ale nedokázala navázat na dramatické třísetové vítězství z předchozího turnaje v Indian Wells, kde pak došla až do semifinále. Rozhodující sadu po ztrátě servisu z úvodního gamu tentokrát po dvouhodinovém boji prohrála.
Devatenáctiletá Valentová sehrála při prvním startu v Miami se Šnajderovou ještě o půl hodiny delší bitvu. V prvním setu odvrátila Rusce šest setbolů, než kapitulovala, ve druhém pak světová dvacítka proměnila první mečbol.