Nosková je v Berlíně ve čtvrtfinále. V Nottinghamu postoupila Plíšková i Bouzková

Linda Nosková dál kráčí s přehledem turnajem v Berlíně. Světová třináctka porazila Francouzku Diane Parryovou 6:2, 6:2 a postoupila do čtvrtfinále. Neuspěla naopak Karolína Muchová, která podlehla Američance Madison Keysové 4:6, 5:7. Karolína Plíšková i Marie Bouzková postoupily do čtvrtfinále travnatého turnaje v Nottinghamu. Plíšková zdolala Američanku Caty McNallyovou 6:4, 7:6, nasazená čtyřka Bouzková si poradila s domácí Hannah Klugmanovou 7:5 a 6:2.
V německé metropoli se ještě představí také Karolína Muchová. Desátá tenistka světového žebříčku se střetne s vítězkou loňského Australian Open Američankou Madison Keysovou.
Jednadvacetiletá Nosková, která plní v Berlíně roli nasazené osmičky, porazila osmifinalistku letošního Roland Garros Parryovou za 67 minut. V pátém vzájemném utkání ji zdolala potřetí. Nepustila ji k jedinému brejkbolu, sama soupeřce vzala servis čtyřikrát.
První set získala Nosková díky vydařenému úvodu, kdy brzy vedla 4:0. Ve druhé sadě česká tenistka uspěla díky pěti získaným gamům od stavu 1:2. Příště se utká se Španělkou Paulou Badosaovou.
S bývalou světovou dvojkou Badosaovou, která vyřadila Američanku Coco Gauffovou, se Nosková utká podruhé. Pokusí se proti ní navázat na loňské vítězství z Abú Dhabí.
Muchová podlehla Keysové
Muchová, jež byla v Berlíně sedmá nasazená a zahrála si v německé metropoli i čtyřhru po boku vracející se americké legendy Sereny Williamsové, podlehla Keysové i potřetí. Světové osmadvacítce vzala servis jen jednou, třikrát o něj přišla.
Olomoucká rodačka ztratila první set po prohraném servisu v sedmé hře, sama neměla jediný brejkbol. Pak držela Muchová krok až do koncovky.
Za stavu 4:5 sice nedovolila poprvé Keysové duel dopodávat, Američanka ji však brejkla ještě jednou a utkání už dotáhla. Narazí ve čtvrtfinále na krajanku Jessicu Pegulaovou, která vyřadila Kateřinu Siniakovou.
Plíšková bojovala na kurtu přes dvě hodiny
Duel proti 54. hráčce světa vyhrála Plíšková v Nottinghamu po více než dvou hodinách. Příště narazí na Australanku Taliu Gibsonovou.
Čtyřiatřicetiletá Plíšková porazila o deset let mladší McNallyovou i podruhé a navázala na pět let staré vítězství z US Open. Wimbledonské finalistce z roku 2021 pomohlo šest brejků, nemusela litovat ani pěti dvojchyb.
Plíšková, která v Nottinghamu před deseti lety triumfovala, vstoupila do utkání lépe a brzy vedla 5:1. Koncovku si ale zkomplikovala, přišla o tři gamy v řadě a sadu ukončila až při šestém setbolu. I pak přišla o nadějný náskok.
Přestože utekla do vedení 4:1, McNallyová vývoj čtyřmi gamy otočila a Plíšková musela za stavu 4:5 odvracet na příjmu tři setboly. Pak nedovolila Američance dopodávat set ani za stavu 5:6 a vynutila si zkrácenou hru. V ní rodačka z Loun utekla na 5:0 a proměnila třetí mečbol.
Bouzková nedovolila překvapení
Bouzková duel proti Klugmanové, 509. hráčce světového žebříčku, vyhrála za hodinu a 40 minut. V boji o semifinále se střetne s Němkou Tatjanou Mariaovou.
Sedmadvacátá hráčka žebříčku Bouzková sice v Nottinghamu nevyužila zpočátku vedení 3:1, sadu ale získala díky brejku v 11. gamu, který poté potvrdila na servisu čistou hrou. Ve druhém setu utekla po dvou brejcích do vedení 5:1 a utkání zakončila při prvním mečbolu.