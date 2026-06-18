Macháč bude chybět na Wimbledonu, potíže s nohou mu neumožní hrát

Tenista Tomáš Macháč se nezúčastní letošního Wimbledonu. Pětadvacetiletý rodák z Berouna se z třetího grandslamu sezony omluvil kvůli přetrvávajícím potížím s levou nohou. Macháč to uvedl na svém instagramu.
„Špatné zprávy. Bohužel trhlina v mé levé noze se ještě dostatečně nevyléčila a musím se odhlásit z Wimbledonu,“ uvedl Macháč.
Macháče, kterému ve světovém žebříčku patří 42. místo, trápí zranění paty již několik měsíců. Limitovalo ho také během letošního Roland Garros, kde nejprve vypadl ve 2. kole s pozdějším šampionem Němcem Alexanderem Zverevem a následně se odhlásil i ze čtyřhry, kterou hrál s krajanem Matějem Vocelem.
Travnatou část sezony poté Macháč nezahájil a odhlásil se nyní i z Wimbledonu. Vloni se v londýnském All England Clubu dostal do 2. kola. „Je to obrovské zklamání, ale dělám vše možné, abych se vrátil během tohoto léta na americké turnaje,“ podotkl Macháč.