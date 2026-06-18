Tenis

Macháč bude chybět na Wimbledonu, potíže s nohou mu neumožní hrát


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Tenista Tomáš Macháč se nezúčastní letošního Wimbledonu. Pětadvacetiletý rodák z Berouna se z třetího grandslamu sezony omluvil kvůli přetrvávajícím potížím s levou nohou. Macháč to uvedl na svém instagramu.

„Špatné zprávy. Bohužel trhlina v mé levé noze se ještě dostatečně nevyléčila a musím se odhlásit z Wimbledonu,“ uvedl Macháč.

Macháče, kterému ve světovém žebříčku patří 42. místo, trápí zranění paty již několik měsíců. Limitovalo ho také během letošního Roland Garros, kde nejprve vypadl ve 2. kole s pozdějším šampionem Němcem Alexanderem Zverevem a následně se odhlásil i ze čtyřhry, kterou hrál s krajanem Matějem Vocelem.

Travnatou část sezony poté Macháč nezahájil a odhlásil se nyní i z Wimbledonu. Vloni se v londýnském All England Clubu dostal do 2. kola. „Je to obrovské zklamání, ale dělám vše možné, abych se vrátil během tohoto léta na americké turnaje,“ podotkl Macháč.

Načítání...

Přečtěte si

Williamsová chválila spolupráci s Muchovou. Když je nemůžu porazit, tak se k nim přidám, žertovala

17. 6. 2026

Williamsová chválila spolupráci s Muchovou. Když je nemůžu porazit, tak se k nim přidám, žertovala

Menšíkovi přechod z antuky nevyšel, naopak Lehečka v Londýně postoupil

16. 6. 2026

Menšíkovi přechod z antuky nevyšel, naopak Lehečka v Londýně postoupil
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.