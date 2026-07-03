Nebylo to lehké, servis mi několikrát zachránil život, řekl Lehečka po postupu

Jiří Lehečka prošel do třetího kola tenisového Wimbledonu. Jedním z hlavních důvodů výhry českého reprezentanta nad Alexem Molčanem 6:3, 6:2, 6:4 byl kvalitní servis, díky kterému nasbíral 25 es. Podle Lehečky mu v několika gamech dobré podání zachránilo život. Zároveň uvedl, že se nejednalo o lehký zápas, jelikož mu hra soupeře příliš neseděla. Do dalšího utkání plánuje držet se prvků, které fungují.
„Z mého pohledu to rozhodně lehké nebylo. Alex hraje hru, která mi úplně nesedí. Využívá spíše moji energii, navíc ty míče takhle k večeru moc nevyskakovaly. V některých chvílích bylo hodně těžké se k nim správně srovnat. Veškerou rychlost a agresivitu jsem musel tvořit čistě sám, takže herně to nebylo nic příjemného. Nebylo to tak, že bychom si hráli krásně do ruky,“ řekl český reprezentant.
Třináctý nasazený Lehečka vyhrál duel nad 101. hráčem světa Molčanem po více než dvou hodinách. Ani při druhém duelu na letošním Wimbledonu nepřišel o set. Tentokrát ztratil jen dva servisy.
„V mnoha gamech mi servis zachránil život. A těší mě i to, jak jsem se dokázal dostat do returnu. Jeho levoruký servis na trávě moc nevyskakuje, využíval rotaci a posílal mi to hodně do bekhendu. První dva tři gamy jsem s tím měl trochu problém a nemohl chytit rytmus, ale od poloviny prvního setu a pak ve druhém a třetím už jsem se na returnu cítil dobře. Věděl jsem, že soupeře dokážu dostat pod tlak. Právě úspěšné úvody do her mi vyhrály zápas,“ uvedl Lehečka.
Svěřenec trenéra Michala Navrátila zaznamenal proti Molčanovi 43 vítězných míčů, z toho bylo 25 es. Právě o servis se Lehečka dlouhodobě opírá. „Moje hra na tom určitě stojí. Potřebuji mít z podání přímé body a myslím, že i soupeři to cítí. Vědí, že můžou jít klidně dál za základní čáru, ale na trávě je jim to k ničemu, tento povrch je v tomhle hodně specifický. Sám na servisu neustále pracuji a snažím se ho udržovat na vysoké úrovni. Tentokrát se mi to vyplatilo,“ řekl Lehečka a příliš si nevybavoval, kdy dal naposledy takové množství es.
Podání je u něj nyní efektivnější tím spíše, že se Wimbledon hraje na travnatém povrchu. „Když to srovnám třeba s pomalou antukou, tak tráva mé hře v tomto směru napomáhá. Zároveň ale vím, kde se z pohledu celé sezony musím zlepšit. Teď je to pro moji hru ideální, ale na pomalejších površích mám stále prostor k progresu,“ podotkl.
Ve 3. kole Wimbledonu je Lehečka po třech letech, v roce 2023 se dostal do osmifinále. Své maximum může příště vyrovnat, v cestě mu bude stát Španěl Munar. S ním má český tenista bilanci 2:1, naposledy s ním však vloni v listopadu prohrál v utkání čtvrtfinále Davisova poháru.
„Nemám na něj úplně nejlepší vzpomínky. Přiznám se, že to tehdy byla hořká porážka,“ řekl Lehečka. „Tady jsou ale úplně jiné podmínky. Mám za sebou dva slušné zápasy i solidní přípravný týden. Netrápí mě nerozehranost ani to, že bych si nezvykl na podmínky, což byl právě problém v Boloni. Tohle bude úplně jiný zápas s odlišným herním stylem. Budu se držet prvků, které mi zde fungují,“ doplnil Lehečka.