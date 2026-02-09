Tenis

Nosková, Siniaková i Valentová v Dauhá postupují


České tenistky si na turnaji elitní kategorie WTA 1000 v Dauhá vedou výborně. Linda Nosková, Kateřina Siniaková i Tereza Valentová postoupily hladce do druhého kola. Devátá nasazená Nosková porazila Mayu Jointovou z Austrálie za 65 minut 6:4, 6:0. Těžší soupeřku měla Siniaková, která přehrála turnajovou jedenáctku a světovou čtrnáctku Claru Tausonovou z Dánska 6:4, 6:1. Osmnáctiletá Valentová porazila o dva roky starší Alexandru Ealaovou z Filipín 7:6, 6:1.

Jednadvacetiletá Nosková, které patří dvanácté místo ve světovém žebříčku, zvládla první utkání s o dva roky mladší Jointovou bez problémů. Úvodní set rozhodla česká jednička díky jedinému úspěšnému brejku v páté hře a ve druhé sadě už nedala soupeřce mnoho šancí. O postup do třetího kola se utká s Varvarou Gračovovou z Francie.

Siniaková, jež už má v Dauhá za sebou úspěšný nedělní vstup do deblového turnaje společně s Barborou Krejčíkovou, porazila Tausonovou i ve druhém vzájemném utkání.

Úvodní vyrovnaný set, ve kterém obě soupeřky ve větrném počasí opakovaně bodovaly na returnu, vydřela za 46 minut. Ve druhém už česká tenistka při svém podání nechybovala a utkání uzavřela za hodinu a čtvrt.

