Ve druhém kole dohrála v Dauhá Linda Nosková. Dvanáctá hráčka světového žebříčku podlehla 2:6, 6:2 a 5:7 Varvaře Gračovové z Francie.
Nosková se v Dauhá do třetího kola neprobojovala
Nosková do první sady vstoupila brejkem, ale pak třikrát ztratila servis a Gračovová se ujala vedení. Ve druhé sadě si jednadvacetiletá Češka vypracovala náskok 5:1 a vynutila si třetí set. V něm neudržela náskok 3:1 a zápas ztratila poté, co za stavu 5:6 přišla o podání.
Ve druhém kole v Dauhá se ještě v úterý představí další tři české tenistky. Kateřina Siniaková nastoupí proti Camile Osoriové z Kolumbie, zatímco Karolínu Muchovou vyzve Tereza Valentová.