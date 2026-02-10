Tenis

Nosková se v Dauhá do třetího kola neprobojovala


před 10 mminutami|Zdroj: ČTK

Ve druhém kole dohrála v Dauhá Linda Nosková. Dvanáctá hráčka světového žebříčku podlehla 2:6, 6:2 a 5:7 Varvaře Gračovové z Francie.

Nosková do první sady vstoupila brejkem, ale pak třikrát ztratila servis a Gračovová se ujala vedení. Ve druhé sadě si jednadvacetiletá Češka vypracovala náskok 5:1 a vynutila si třetí set. V něm neudržela náskok 3:1 a zápas ztratila poté, co za stavu 5:6 přišla o podání.

Ve druhém kole v Dauhá se ještě v úterý představí další tři české tenistky. Kateřina Siniaková nastoupí proti Camile Osoriové z Kolumbie, zatímco Karolínu Muchovou vyzve Tereza Valentová.

