Tenis

Muchová si zahraje po boku Williamsové. Zabojují ve čtyřhře v Berlíně


před 5 mminutami|Zdroj: ČTK, The Times

Karolína Muchová se příští týden představí po boku legendy Sereny Williamsové ve čtyřhře na trávě na turnaji v Berlíně. O nové partnerce čtyřiačtyřicetileté Američanky, jež se tento týden vrátila po čtyřleté pauze na deblové kurty v Queen's Clubu, informoval list The Times.

Před startem na londýnské trávě oslovila držitelka 23 grandslamových trofejí ke spolupráci světovou deblovou jedničku Kateřinu Siniakovou, tak ale kvůli odlišnému programu odmítla.

Williamsová tak spojila síly s devatenáctiletou Victorií Mbokovou, po vítězné úterní premiéře je ale jejich další spolupráce ohrožena. Kanaďanka si v Queen's Clubu v duelu druhého kola dvouhry s Karolínou Plíškovou zranila koleno a musela zápas skrečovat.

Stejně jako v Londýně dostala Williamsová pro start v berlínském deblu divokou kartu. Muchová, jíž patří v žebříčku dvouhry desáté místo, na okruhu WTA čtyřhru obvykle nehraje a ve světovém pořadí figuruje aktuálně na 159. místě.

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