Muchová si ve Stuttgartu poradila s Mertensovou. Uspěla i Nosková

Karolína Muchová porazila na turnaji ve Stuttgartu ve druhém kole Elise Mertensovou 1:6, 6:3, 6:0. Svůj zápas zvládla také Linda Nosková, která se předvedla proti Rusce Jekatěrině Alexandrovové 6:1, 6:1.
Sedmá nasazená Muchová za pouhých 24 minut ztratila první set a nevydařil se jí ani úvod druhého, v němž prohrávala 0:2. Nepříznivému vývoji se však česká tenistka nepoddala a od tohoto okamžiku ztratila pouze jediný game. Světové deblové jedničce Mertensové vzala Muchová ve zbytku zápasu šestkrát servis, Belgičanka se navíc dopustila devíti dvojchyb.
Ve čtvrtfinále se finalistka Roland Garros 2023 utká s lepší z duelu mezi Ruskou Ljudmilou Samsonovovou a Coco Gauffovou. S Američankou už letos Muchová prohrála dva zápasy a v šesti dosavadních duelech s ní uhrála jediný set.
Zatímco zápas Muchové trval téměř dvě hodiny, Noskové stačilo na postup 58 minut. Čtrnáctá hráčka světa vzala soupeřce, jež je v žebříčku o jedno místo výš, pětkrát podání a sama odvrátila všech šest brejkbolů. Jednadvacetiletá Nosková zaznamenala devět es, ale i pět dvojchyb. Ve čtvrtfinále ji čeká čtvrtá nasazená Elina Svitolinová z Ukrajiny.