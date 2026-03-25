Lehečka zdolal překvapení Miami a postoupil do semifinále

Jiří Lehečka vyhrál na v Miami nad překvapením turnaje Španělem Martinem Landalucem 7:6, 7:5 a postoupil do semifinále, což se mu na Masters povedlo teprve podruhé. V duelu o postup do finále narazí buď na Američana Tommyho Paula, nebo na Francouze Arthura Filse.
V prvním setu si oba hráči drželi servis, a tak musel rozhodnout tie-break, který Lehečka vyhrál suverénně 7:1. Také ve druhé sadě byli oba hráči, které od sebe v žebříčku dělí více než sto míst, na podání dlouho stoprocentní.
Až ve dvanáctém gamu se Lehečka propracoval k mečbolům. První tři sice 22. hráč světa neproměnil, ale při čtvrtém už se soupeřově tlaku ubránil a po více než dvou hodinách mohl i díky osmi esům slavit postup do semifinále. To si čtyřiadvacetiletý Čech dosud na Masters zahrál pouze předloni v Madridu.
Lehečka v Miami napodobil Karolínu Muchovou, která se o finále střetne s Američankou Coco Gauffovou. Oba Češi mají šanci navázat na Jakuba Menšíka, který loni na Floridě senzačně triumfoval.