Tenis

Lehečka zdolal překvapení Miami a postoupil do semifinále


před 39 mminutami|Zdroj: ČTK

Jiří Lehečka vyhrál na v Miami nad překvapením turnaje Španělem Martinem Landalucem 7:6, 7:5 a postoupil do semifinále, což se mu na Masters povedlo teprve podruhé. V duelu o postup do finále narazí buď na Američana Tommyho Paula, nebo na Francouze Arthura Filse.

V prvním setu si oba hráči drželi servis, a tak musel rozhodnout tie-break, který Lehečka vyhrál suverénně 7:1. Také ve druhé sadě byli oba hráči, které od sebe v žebříčku dělí více než sto míst, na podání dlouho stoprocentní.

Až ve dvanáctém gamu se Lehečka propracoval k mečbolům. První tři sice 22. hráč světa neproměnil, ale při čtvrtém už se soupeřově tlaku ubránil a po více než dvou hodinách mohl i díky osmi esům slavit postup do semifinále. To si čtyřiadvacetiletý Čech dosud na Masters zahrál pouze předloni v Madridu.

Lehečka v Miami napodobil Karolínu Muchovou, která se o finále střetne s Američankou Coco Gauffovou. Oba Češi mají šanci navázat na Jakuba Menšíka, který loni na Floridě senzačně triumfoval.

