Tenis

Muchová se s Ealaovou na kurtu moc nezdržela a už je ve čtvrtfinále


před 2 hhodinami|Zdroj: ČTK

Za hodinu postoupila do čtvrtfinále turnaje v Miami tenistka Karolína Muchová. Ta ve 4. kole doslova přejela ve dvou setech Alexandru Ealaovou z Filipín 6:0, 6:2. Další soupeřkou třinácté nasazené Češky bude Victoria Mboková z Kanady, která porazila Rusku Mirru Andrejevovou 2:1 na sety.

Devětadvacetiletá Muchová hrála osmifinále Miami Open poprvé a zápas měla jasně pod kontrolou. Úvodní set olomoucká rodačka vyhrála za 22 minut a první game dovolila dvacetileté soupeřce získat za stavu 4:0 v druhé sadě.

Na vítězné míče Muchová předčila jednatřicátou hráčku turnaje 20:7, proměnila také všech pět svých brejkbolů a ze strany Ealaové nečelila žádnému.

Postupem do čtvrtfinále vylepšila Muchová svůj výsledek z předchozího velkého turnaje v Indian Wells, kde ve 4. kole vypadla. Ealaová nemá nyní s českými hráčkami dobrou bilanci, protože i v Kalifornii v osmifinále utrpěla debakl 2:6, 0:6 s Lindou Noskovou.

Muchová v Miami postupuje, Noskové s Valentovou se nedařilo

