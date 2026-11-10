Bylo to o kousek. Soupeřka udělala méně chyb, hodnotí Muchová

Karolína Muchová vstoupila do Turnaje mistryň těsnou porážkou 6:7, 5:7 s Arynou Sabalenkovou. Česká hráčka po utkání hledala příčiny prohry. Duel v Indian Wells podle ní byl hodně vyrovnaný, Běloruska udělala na kurtu méně chyb.
„Myslím si, že oba sety byly hodně vyrovnané. Bylo to opravdu o kousíček, ale soupeřka zahrála v těžkých momentech dobře. Možná jsem si to tam mohla párkrát přiklonit na svou stranu, ale bohužel to nevyšlo,“ uvedla Muchová.
Velkou šanci měla česká tenistka především v prvním setu, kdy dvakrát získala podání soupeřky, ale ani jednou brejk při vlastním servisu nepotvrdila. „V první sadě jsem dokonce servírovala za stavu 5:4 na vítězství, ale úplně mi to nevyšlo. Bylo to blízko,“ řekla Muchová. „Asi jsem si mohla lépe pomoci svým prvním servisem. Myslím, že jsem tam neměla tak vysoké procento prvního podání. Ona potom do míčů šla a zahrála dobře,“ ocenila soupeřku.
Olomoucká rodačka měla následně ještě šanci na zisk první sady v tie-breaku, ale prohrála ho hladce 2:7. „Tam byly asi rozhodující moje chyby. Musela bych se na to podívat zpětně, ale myslím, že jsem tam pár zbytečných udělala. Na druhou stranu ona zase zahrála dobře. Celkově to bylo o pár míčích, které dnes zahrála lépe ona.“
S bývalou světovou jedničkou Sabalenkovou měla Muchová před zápasem pozitivní bilanci 3:2, po třech výhrách za sebou z let 2023 a 2024 jí nyní podlehla letos podruhé. „Myslím, že jak při hře od základní čáry, tak při agresivní hře to bylo hodně vyrovnané. Některé výměny jsem vyhrála já, některé ona. Bylo to prostě o kousek,“ řekla Muchová, jež se ve středu o udržení naděje na semifinále střetne s Ukrajinkou Elinou Svitolinovou.