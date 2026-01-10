Karolína Muchová se do finále v Brisbane neprobojovala. Světové jedničce a obhájkyni titulu Aryně Sabalenkové podlehla 3:6, 4:6. Běloruska se ve finále utká s Ukrajinkou Martou Kosťukovou, která zdolala Američanku Jessicu Pegulaovou 6:0, 6:3.
Muchová podlehla Sabalenkové ve dvou setech a finále v Brisbane si nezahraje
Devětadvacetiletá Muchová prohrála se Sabalenkovou druhé z pěti utkání. Neuspěla po třech výhrách ve vzájemných zápasech. Rodačce z Olomouce, která ve čtvrtfinále vyřadila předloňskou šampionku Jelenu Rybakinovou z Kazachstánu, nepomohlo proti Sabalenkové ani šest es. Česká tenistka nevyužila jediný ze čtyř brejkbolů.
O první set přišla Muchová po nevydařeném úvodu. Ztratila hned první servis a Sabalenková utekla do vedení 3:0. Čtyřnásobná grandslamová vítězka poté zakončila sadu čistou hrou na servisu, když využila třetí setbol.
Ve druhém setu mohla Muchová duel zdramatizovat. Za stavu 4:3 si vypracovala dva brejkboly. Nevyužila je a vzápětí přišla o podání. V závěrečné hře ještě česká tenistka odvrátila tři mečboly a vypracovala si další šanci na prolomení soupeřčina servisu. Sabalenková ale brejkbol znovu odvrátila a duel ukončila. Ve finále v Brisbane je potřetí za sebou.
„Na konci druhého setu bylo hodně těsných ran mimo, ale jsem moc ráda, že jsem to zvládla ve dvou setech,“ řekla Sabalenková. „Je to skvělá hráčka a věděla jsem, že pokud jí dám v posledních gemech šanci, bude to trochu složitější. Mám radost, že jsem vyhrála,“ uvedla.