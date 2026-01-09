Karolína Muchová ve čtvrtfinále v Brisbane porazila Jelenu Rybakinovou z Kazachstánu 6:2, 2:6 a 6:4 a v semifinále vyzve světovou jedničku a obhájkyni titulu Arynu Sabalenkovou z Běloruska.
Muchová porazila Rybakinovou a v semifinále vyzve Sabalenkovou
Muchová bez problémů získala první set, ve druhém ale dvakrát přišla o podání a Rybakinová vyrovnala. Ve třetí sadě devětadvacetiletá Češka ztratila vedení 2:0, ale poté rozhodla brejkem na 5:4.
Proti Sabalenkové se Muchová pokusí ukončit nepříznivou sérii v semifinálových zápasech. Třikrát za sebou v nich na okruhu WTA prohrála, naposledy si finále zahrála předloni v září v Pekingu.
Se Sabalenkovou, která ve čtvrtfinále vyřadila dvakrát 6:3 Američanku Madison Keysovou, si Muchová zahraje popáté. Zatím má se čtyřnásobnou grandslamovou šampionkou bilanci tři výhry a jediná porážka. „Na tom, jestli mám vzájemnou bilanci lepší já, nebo soupeřka, nezáleží. Vůbec mě to nezajímá,“ uvedla Sabalenková, která může na turnaji v Brisbane postoupit do třetího finále za sebou.
„Já jsem hlavně ráda, že zase hraju,“ řekla na webu WTA Muchová. „V posledních letech jsem v Austrálii kvůli zraněním nebyla, takže si prostě užívám, že tady s přáteli a týmem můžu být.“
Výsledky tenisového turnaje mužů a žen v Brisbane:
Muži:
Dvouhra – čtvrtfinále: Kovacevic (USA) – Mpetshi Perricard (Fr.) 7:6 (7:3), 4:6, 6:3.
Čtyřhra – čtvrtfinále:
Macháč, Vocel (ČR) – Nys, Verbeek (4-Pol./Niz.) 3:6, 7:5, 10:7.
Ženy:
Dvouhra – čtvrtfinále:
Muchová (11-ČR) – Rybakinová (3-Kaz.) 6:2, 2:6, 6:4, Sabalenková (1-Běl.) – Keysová (5-USA) 6:3, 6:3.