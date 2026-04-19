Muchová titul ve Stuttgartu nezískala, Malečková a Škoch v Rouenu slavily

Třetí titul na okruhu WTA zatím nepřidala. Karolína Muchová prohrála ve finále turnaje ve Stuttgartu s Jelenou Rybakinovou z Kazachstánu, světové dvojce podlehla 5:7 a 1:6. Naopak Jesika Malečková a Miriam Škoch v Rouenu ovládly čtyřhru a dosáhly na první společný titul na okruhu WTA.
Muchové vstup do zápasu nevyšel a pustila soupeřku do vedení 3:0. Devětadvacetiletá Češka se však dokázala do úvodní sady vrátit a srovnala na 5:5. Za stavu 5:6 ale znovu přišla o servis a set získala Rybakinová.
Ve druhé sadě už Muchová na šestadvacetiletou Ukrajinku nestačila a jediný bod získala až za stavu 0:5. V novém vydání žebříčku si však i přes porážku polepší na jedenácté místo, jejím maximem je osmá příčka.
Rybakinová ve Stuttgartu navázala na předloňský triumf a opět za něj kromě finanční prémie 161 tisíc eur (asi 3,9 milionu korun) dostane i vůz Porsche. Celkově na okruhu WTA zaznamenala třináctý titul.
„Upřímně, Jelena byla lepší. Bylo vidět, že tady chce podruhé získat Porsche tak moc, že jsem ji nedokázala zastavit,“ uvedla v rozhovoru na kurtu Muchová, která prohrála šesté z osmi dosavadních finále na okruhu WTA.
Na titul zatím dosáhla letos v únoru v Dauhá a v roce 2019 v Soulu. Ve Stuttgartu mohla Muchová uspět jako třetí česká tenistka v historii po Karolíně Plíškové (2018) a Petře Kvitové (2019).
Malečková a Škoch se dočkaly týden po prohraném finále v Linci
České tenistky Jesika Malečková a Miriam Škoch převzaly na antuce ve francouzském Rouenu trofej po vítězství 6:2, 7:5 nad čínsko-tchajwanským párem Tchang Čchien-chuej, Liang En-šuo.
Jednatřicetiletá Malečková a o tři roky mladší Škoch dosud sbíraly úspěchy v nižších kategoriích. Ve Francii využily druhou šanci na titul, z pozice čtvrtého nasazeného páru zvládly všechny čtyři zápasy, dva z toho až v super tie-breaku.
Škoch je turnajovou šampionkou na elitním okruhu podruhé, ještě pod dívčím jménem Kolodziejová v říjnu 2022 vyhrály s Anastasií Detiuc turnaj v Parmě. Ve sbírce má také deblové trofeje z juniorek Australian Open a Roland Garros z roku 2015.