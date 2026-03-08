Tenis

Nosková si v Indian Wells poprvé zahraje v osmifinále


před 10 mminutami|Zdroj: ČTK

Linda Nosková si na takzvaném "pátém grandslamu" v Indian Wells zahraje poprvé osmifinále. Světová čtrnáctka zdolala Rumunku Soranu Cirsteaovou 6:7, 6:4, 6:4, oplatila jí tři týdny starou porážku z Dubaje a vylepšila si při čtvrté účasti maximum na turnaji v kalifornské poušti.

V polovině února v Dubaji české dvojce zápas s Cirsteaovou nevyšel a ve druhém kole proti ní uhrála jen pět gemů. Tentokrát hráčky bojovaly o postup dvě a půl hodiny. Jednadvacetiletá česká tenistka se ocitla ve třetím setu za stavu 5:3 dva míčky od vítězství, ale Rumunka podání udržela. O gem později už Nosková zápas uzavřela čistou hrou.

Česká tenistka nabídla soupeřce jediný brejkbol a poté, co ho Cirsteaová využila, už Nosková nezachránila první set. Sama si vypracovala celkem 12 brejkbolových šancí a proměnila tři. O čtvrtfinále si Nosková zahraje buď proti nasazené čtyřce Američance Coco Gauffové, nebo Alexandře Ealaové z Filipín.

Noskovou se pokusí napodobit tři krajané, ve třetím kole se představí ještě Jakub Menšík, Karolína Muchová a Kateřina Siniaková.

Na cestě za prvním titulem z Indian Wells pokračuje světová jednička Aryna Sabalenková. Běloruska vyřadila Rumunku Jaqueline Cristianovou po setech 6:4, 6:1.

