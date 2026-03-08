Kateřina Siniaková postoupila v Indian Wells do třetího kola poté, co porazila Leylah Fernandezovou 5:7, 6:4 a 7:6. V něm se představí i Karolína Muchová po výhře 7:5, 6:2 nad Annou Bondárovou. Naopak dále nepostoupil Jiří Lehečka po prohře se Sebastiánem Báezem 4:6 a 1:6 a ani Vít Kopřiva, který nestačil na Alexandra Bublika 6:3, 6:7 a 2:6.
Muchová i Siniaková v Indian Wells zvládly druhé kolo. Mužům se nedařilo
Muchová hrála první duel od triumfu v Dauhá v polovině února. Ve více než hodinovém úvodním setu se ocitla ve složité situaci za stavu 4:5, když při vlastním podání odvracela čtyři setboly soupeřky. Olomoucká rodačka se ale přes sedm shod ubránila, sama hned v následujícím gamu vzala Bondárové servis a následně potvrdila brejk a zisk sady.
V druhém setu už česká favoritka na kurtu dominovala. O rok mladší Maďarce sebrala dvakrát podání a přímým bodem ze servisu proměnila hned první mečbol.
Siniaková vyrovnaný první set ztratila po soupeřčině brejku za stavu 5:6. Ve druhé sadě devětadvacetiletá Češka neudržela vedení 4:2, ale v závěru získala dva body za sebou a vynutila si třetí set.
V něm Siniaková prohrávala 1:3, ale dokázala vyrovnat a v tie-breaku už nedala Fernandezové šanci a vyhrála 7:1. Finalistku US Open z roku 2021 porazila po tři a půl hodiny dlouhé bitvě.
Lehečka měl jako 22. nasazený v prvním kole volný los, ale roli favorita proti Báezovi nepotvrdil. S 53. hráčem světa prohrál za hodinu a 11 minut a stejně jako loni nezvládl v Indian Wells už první zápas.
Kopřiva proti Bublikovi začal dobře a po vyhraném prvním setu držel krok s favoritem i ve druhé sadě, nakonec ji ale ztratil 3:7 v tie-breaku. Úspěch Bublika nastartoval k obratu, v úvodu třetího setu odskočil do vedení 4:0 a dovedl zápas k vítězství.