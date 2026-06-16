Tenis

Sestry Williamsovy se společně představí na Wimbledonu


před 3 hhodinami|Zdroj: ČTK

Serena Williamsová se po čtyřech letech představí ve Wimbledonu. Čtyřiačtyřicetiletá Američanka obdržela se sestrou Venus divokou kartu do čtyřhry.

Williamsová se vrátila na kurty letos v červnu na turnaji v londýnském Queen's Clubu, kde hrála čtyřhru s Kanaďankou Victorií Mbokovou. Tento týden se představí na dalším travnatém turnaji v Berlíně po boku Karolíny Muchové. Ve Wimbledonu bude hrát s o rok starší sestrou Venus.

Sestry Williamsovy se ve čtyřhře ve Wimbledonu představí po deseti letech, kdy soutěž naposledy v roce 2016 ovládly. Předtím společně uspěly v All England Clubu ve čtyřhře také v letech 2000, 2002, 2008, 2009 a 2012. Serena Williamsová sehrála poslední utkání ve Wimbledonu v roce 2022, kdy prohrála v prvním kole dvouhry s Francouzkou Harmony Tanovou.

Vedle sester Williamsových obdrželi divokou kartu do dvouher Bulhar Grigor Dimitrov, Švýcar Stan Wawrinka nebo finalistka letošního Roland Garros Polka Maja Chwaliňská.

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