Sestry Williamsovy se společně představí na Wimbledonu

Serena Williamsová se po čtyřech letech představí ve Wimbledonu. Čtyřiačtyřicetiletá Američanka obdržela se sestrou Venus divokou kartu do čtyřhry.
Williamsová se vrátila na kurty letos v červnu na turnaji v londýnském Queen's Clubu, kde hrála čtyřhru s Kanaďankou Victorií Mbokovou. Tento týden se představí na dalším travnatém turnaji v Berlíně po boku Karolíny Muchové. Ve Wimbledonu bude hrát s o rok starší sestrou Venus.
Sestry Williamsovy se ve čtyřhře ve Wimbledonu představí po deseti letech, kdy soutěž naposledy v roce 2016 ovládly. Předtím společně uspěly v All England Clubu ve čtyřhře také v letech 2000, 2002, 2008, 2009 a 2012. Serena Williamsová sehrála poslední utkání ve Wimbledonu v roce 2022, kdy prohrála v prvním kole dvouhry s Francouzkou Harmony Tanovou.
Vedle sester Williamsových obdrželi divokou kartu do dvouher Bulhar Grigor Dimitrov, Švýcar Stan Wawrinka nebo finalistka letošního Roland Garros Polka Maja Chwaliňská.