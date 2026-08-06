Menšík zvládl bitvu s Fearnleym a v Montrealu je ve třetím kole jako Lehečka

Vstup do turnaje v Montrealu mu vyšel. Jakub Menšík odstartoval tamní Masters výhrou 6:3, 3:6 a 6:3 nad Britem Jacobem Fearnleym. Soupeře z druhé stovky žebříčku udolal po dvou hodinách a devíti minutách.
Utkání bylo plné zvratů. Dvacetiletý Menšík bez problémů získal první set a vedl ještě 2:0. Poté ale z dalších devíti gemů vyhrál jediný a v rozhodující sadě ztrácel 0:2. Průběh však Menšík otočil na 5:2 a při svém dalším servisu využil první mečbol. Proměnil ho přímým bodem z druhého podání.
Ve třetím kole se Menšík utká s Francouzem Terencem Atmanem, který si poradil s Rusem Karenem Chačanovem 6:4 a 7:6. Jiřího Lehečku čeká Belgičan Alexander Blockx.
V turnaji naopak skončila nasazená jednička Alexander Zverev. Necelý měsíc po wimbledonském finále nestačil na Tallona Griekspoora a nizozemskému soupeři podlehl nečekaně 7:6, 2:6, 4:6. „Byl to nejhorší zápas v sezoně,“ řekl favorizovaný Němec. „Nečekal jsem nějaký skvělý výkon, ale ani jsem nečekal, že budu hrát tak špatně, abych byl upřímný,“ dodal.
Griekspoor přitom dorazil do Kanady s jediným vítězstvím z posledních osmi zápasů. „Byl jsem kolikrát hodně blízko, abych tam hodil ručník,“ přiznal frustraci. „Ale o to víc jsem pak dřel a věřil, že je to jen otázka času. Takže porazit hráče, jako je Sascha, to je úžasné,“ dodal 69. hráč žebříčku.
Pohromou favorita se stal ve středu i další Nizozemec: Botic van de Zandschulp vyřadil turnajovou čtyřku a šampiona US Open z roku 2021 Daniila Medvěděva. „Nikdy předtím jsem ho neporazil, až nyní. Musel jsem něco změnit, dostat se ze své komfortní zóny a myslím, že se mi to povedlo,“ radoval se po výhře nad Rusem 6:3, 7:6.
Výsledky tenisového turnaje mužů v Montrealu
Výsledky tenisového turnaje mužů v Montrealu
Dvouhra – 2. kolo: Menšík (13) – Fearnley (Brit.) 6:3, 3:6, 6:3, Griekspoor (Niz.) – Zverev (1-Něm.) 6:7 (3:7), 6:2, 6:4, van de Zandschulp (Niz.) – Medvěděv (4-Rus.) 6:3, 7:6 (7:5), Tien (12-USA) – Monfils (Fr.) 6:3, 0:6, 6:3, Paul (17-USA) – Royer (Fr.) 6:4, 7:6 (7:5), Michelsen (USA) – F. Cerúndolo (16-Arg.) 6:3, 6:4, Jódar (20-Šp.) – Moutet (Fr.) 4:6, 6:1, 6:3, Atmane (Fr.) – Chačanov (21-Rus.) 6:4, 7:6 (7:3), Merida (Šp.) – Humbert (24-Fr.) 6:3, 6:3, Arnaldi (30-It.) – Marozsán (Maď.) 7:5, 2:6, 6:4, Popyrin (Austr.) – Collignon (32-Belg.) 6:4, 6:3, Droguet (Fr.) – Faria (Portug.) 7:6 (7:2), 6:2.