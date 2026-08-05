Lehečka vyřadil v Montrealu v českém souboji Kopřivu

Souboj českých tenistů ve druhém kole turnaje Masters v Montrealu vyhrál osmý nasazený favorit Jiří Lehečka. Víta Kopřivu porazil 6:4, 6:2.
Dvanáctý hráč světového žebříčku se mohl opřít o servis, Kopřivovi nabídl jen dva brejkboly a odvrátil je. O osmifinále si Lehečka zahraje proti Belgičanovi Alexanderu Blockxovi.
Kopřiva, 71. tenista pořadí ATP, už měl v Montrealu za sebou vítězný duel nad domácím držitelem divoké karty Alexisem Galarneauem. Pro Lehečku bylo derby s krajanem prvním zápasem na turnaji i prvním vzájemným na elitním okruhu a zvládl ho za hodinu a 22 minut.
V přípravě na US Open ho nyní prověří Blockx, jenž prošel do 3. kola bez boje na úkor Španěla Jaumea Munara.