Tenis

Lehečka vyřadil v Montrealu v českém souboji Kopřivu


před 3 hhodinami|Zdroj: ČTK

Souboj českých tenistů ve druhém kole turnaje Masters v Montrealu vyhrál osmý nasazený favorit Jiří Lehečka. Víta Kopřivu porazil 6:4, 6:2.

Dvanáctý hráč světového žebříčku se mohl opřít o servis, Kopřivovi nabídl jen dva brejkboly a odvrátil je. O osmifinále si Lehečka zahraje proti Belgičanovi Alexanderu Blockxovi.

Kopřiva, 71. tenista pořadí ATP, už měl v Montrealu za sebou vítězný duel nad domácím držitelem divoké karty Alexisem Galarneauem. Pro Lehečku bylo derby s krajanem prvním zápasem na turnaji i prvním vzájemným na elitním okruhu a zvládl ho za hodinu a 22 minut. 

V přípravě na US Open ho nyní prověří Blockx, jenž prošel do 3. kola bez boje na úkor Španěla Jaumea Munara.

Čtěte také

Kopřiva si v Montrealu poradil s Galarneauem a čeká ho duel s Lehečkou

4. 8. 2026

Kopřiva si v Montrealu poradil s Galarneauem a čeká ho duel s Lehečkou

Bartůňková v Torontu porazila Tausonovou, Siniaková kvůli zranění nedohrála

5. 8. 2026

Bartůňková v Torontu porazila Tausonovou, Siniaková kvůli zranění nedohrála
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.