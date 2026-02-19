Jakub Menšík ve čtvrtfinále v Dauhá porazil 7:6, 2:6 a 6:3 světovou dvojku Itala Jannika Sinnera. V semifinále se utká s Arthurem Filsem z Francie, který si poradil dvakrát 6:3 s Jiřím Lehečkou.
Menšík vyřadil v Dauhá Sinnera a v semifinále ho čeká Fils
Dvacetiletý Menšík získal první set díky vítězství 7:3 v tie-breaku. Ve druhé sadě vypadl z tempa a čtyřnásobný grandslamový šampion Sinner vyrovnal. V rozhodujícím setu už měl opět navrch 16. hráč světa a zápas ukončil při soupeřově servisu.
„Jsem rád, že po druhém setu, kdy jsem trochu polevil, jsem se ve třetím zlepšil na podání a zase jsem se zvednul,“ řekl Menšík, který Sinnera porazil jako první český hráč. „Je to velké vítězství, ale zítra mě čeká semifinále, takže není čas něco slavit. Teď se vyspím a zase se budu chystat na další zápas. Doufám, že předvedu podobný výkon,“ dodal Menšík, který si v Dauhá zahrál o titul už před dvěma lety.
V semifinále se Menšík letos představí podruhé. V lednu v Aucklandu došel až k druhému titulu v kariéře. Sinner po vyřazení v semifinále Australian Open se Srbem Novakem Djokovičem zaznamenal druhou porážku v sezoně.
Lehečka v úvodních dvou kolech v Kataru neztratil ani set, ale proti Filsovi se mu nedařilo. V prvním setu osmý nasazený hráč přišel o podání dvakrát a ve druhé sadě třikrát. Zaznamenal také 32 nevynucených chyb.
Druhou semifinálovou dvojici tvoří první hráč světa Španěl Carlos Alcaraz a obhájce titulu Rus Andrej Rubljov. Alcaraz ve čtvrtfinále porazil 6:7, 6:4 a 6:3 šampiona z roku 2024 Rusa Karena Chačanova, Rubljov zdolal 6:3 a 7:6 Řeka Stefanose Tsitsipase.