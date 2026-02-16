Tenis

Siniaková na Badosaovou nevyzrála, Krejčíková odstoupila


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Kateřina Siniaková těžkým prvním kolem v Dauhá neprošla. Španělce Paule Badosaové podlehla 3:6 a 5:7. Do druhého kola turnaje kategorie WTA 1000 nakonec nenastoupí ani její bývalá deblová parťačka Barbora Krejčíková, která kvůli problémům se stehnem odstoupila.

Dvojnásobná grandslamová šampionka Krejčíková se v Dubaji, kde má na kontě i finálovou účast ze své průlomové sezony 2021, představila ve dvouhře poprvé od Australian Open. Na předchozích turnajích v Abú Dhabí a Dauhá startovala jen ve čtyřhře. První kolo v neděli i s ortézou na levém koleně zvládla. Rusku Anastasiji Pavljučenkovovou porazila 6:4, 6:4.

Siniakové vstup do turnaje nevyšel. S někdejší světovou dvojkou Badosaovou, jež je momentálně v žebříčku daleko za ní na 70. místě, prohrála úvodní set za 45 minut. Vyrovnanější druhou sadu ztratila v koncovce 5:7.

Výsledky tenisového turnaje v Dauhá

Dvouhra – 1. kolo:
Badosaová (Šp.) – Siniaková (ČR) 6:3, 7:5, Ružičová (Chorv.) – Raducanuová (Brit.) 6:1, 5:7, 6:2, Kalinská (Rus.) – Ostapenková (Lot.) 2:6, 6:1, 6:4.

2. kolo:
Anisimovová (2-USA) – Krejčíková (ČR) bez boje.

Čtyřhra – 1. kolo:
Bouzková, Tjenová (ČR/Indon.) – Eikeriová, Ťiang Sin-jü (Nor./Čína) 6:2, 4:6, 10:5.

