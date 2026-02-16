Kateřina Siniaková těžkým prvním kolem v Dauhá neprošla. Španělce Paule Badosaové podlehla 3:6 a 5:7. Do druhého kola turnaje kategorie WTA 1000 nakonec nenastoupí ani její bývalá deblová parťačka Barbora Krejčíková, která kvůli problémům se stehnem odstoupila.
Siniaková na Badosaovou nevyzrála, Krejčíková odstoupila
Dvojnásobná grandslamová šampionka Krejčíková se v Dubaji, kde má na kontě i finálovou účast ze své průlomové sezony 2021, představila ve dvouhře poprvé od Australian Open. Na předchozích turnajích v Abú Dhabí a Dauhá startovala jen ve čtyřhře. První kolo v neděli i s ortézou na levém koleně zvládla. Rusku Anastasiji Pavljučenkovovou porazila 6:4, 6:4.
Siniakové vstup do turnaje nevyšel. S někdejší světovou dvojkou Badosaovou, jež je momentálně v žebříčku daleko za ní na 70. místě, prohrála úvodní set za 45 minut. Vyrovnanější druhou sadu ztratila v koncovce 5:7.
Výsledky tenisového turnaje v Dauhá
Dvouhra – 1. kolo:
Badosaová (Šp.) – Siniaková (ČR) 6:3, 7:5, Ružičová (Chorv.) – Raducanuová (Brit.) 6:1, 5:7, 6:2, Kalinská (Rus.) – Ostapenková (Lot.) 2:6, 6:1, 6:4.
2. kolo:
Anisimovová (2-USA) – Krejčíková (ČR) bez boje.
Čtyřhra – 1. kolo:
Bouzková, Tjenová (ČR/Indon.) – Eikeriová, Ťiang Sin-jü (Nor./Čína) 6:2, 4:6, 10:5.