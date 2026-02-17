Tenis

Kopřiva je na antuce v Riu ve druhém kole, Bejlek v Dubaji odstoupila


před 2 hhodinami|Zdroj: ČTK

Vít Kopřiva porazil v prvním kole na antukovém turnaji ATP v Riu de Janeiro domácího tenistu Gustava Heideho 6:2, 7:6. Z pozice 87. hráče světového žebříčku potvrdil roli favorita proti soupeři ze třetí stovky za hodinu a 50 minut. Sára Bejlek odstoupila kvůli zranění břišních svalů z turnaje v Dubaji, kde se měla ve 2. kole utkat se Švýcarkou Belindou Bencicovou.

Osmadvacetiletý Kopřiva v minulém týdnu na antuce v Buenos Aires vypadl ve čtvrtfinále po prohře s nasazenou jedničkou a pozdějším vítězem turnaje Franciscem Cerúndolem.

I tentokrát v Riu narazil na domácího hráče a proti Heidemu výborně začal. Vedl už 4:0 a bez problémů úvodní set dotáhl. Druhý začal brejkem, ale v osmém gamu ztratil servis a Brazilce udolal až v tie-breaku 7:5.

Ve druhém kole Kopřiva narazí na vítěze argentinského souboje mezi Camilem Ugem Carabellim a Románem Burruchagou.

Bejlek odstoupila kvůli zranění

Dvacetiletá Bejlek v neděli vstoupila do turnaje nejvyšší kategorie WTA 1000 jednoznačným vítězstvím 6:2, 6:2 nad Zeynep Sönmezovou z Turecka a spolu s kvalifikací v Abú Dhabí natáhla vítěznou sérii na osm zápasů.

Krátce před utkáním s devátou nasazenou Bencicovou se ale z turnaje odhlásila. Napodobila tak Barboru Krejčíkovou, jež turnaj před zápasem 2. kola kvůli problémům se stehnem opustila v pondělí.

V nejlidnatějším městě Spojených arabských emirátů by se měla představit turnajová desítka Linda Nosková proti Soraně Cirsteaové z Rumunska.

