Menšík vyřadil Fonsecu a zahraje si v Paříži o finále

Tenista Jakub Menšík se ve dvaceti letech poprvé probojoval do grandslamového semifinále. Ve čtvrtfinále Roland Garros porazil 6:4, 6:3, 7:6 Brazilce Joaa Fonsecu, který před tím vyřadil Djokoviče a Ruuda. V semifinále se střetne v pátek s Alexanderem Zverevem.
Šestadvacátý nasazený Menšík porazil o dvě příčky níže postaveného Fonsecu poprvé v kariéře a oplatil mu dva roky starou porážku z Turnaje mistrů do 20 let. Duel na hlavním dvorci Philippea Chatriera vyhrál v tzv. night session za dvě hodiny a 44 minut. Zahrál 49 vítězných míčů a 11 es. Utkání ukončil při sedmém mečbolu.
„Jsem ještě pořád trochu v zápase. Joao je skvělý hráč a bojovník. Před zápasem jsem věděl, že to bude těžké, byl to náš druhý zápas. Oba jsme začali trochu nervózně. Na konci tam byly některé bláznivé údery a jsem rád, že jsem ten, který to vyhrál,“ řekl v rozhovoru ještě na kurtu vítěz.
Vítěz loňského turnaje Masters v Miami Menšík je prvním českým semifinalistou na Roland Garros po šestnácti letech. Naposledy se v Paříži dostal mezi čtyři nejlepší hráče v roce 2010 Tomáš Berdych. Menšík je také prvním českým semifinalistou na grandslamu od roku 2017, kdy se tak daleko probojoval Berdych ve Wimbledonu.
Ve 20 letech se Menšík stal rovněž nejmladším českým semifinalistou na grandslamu v tzv. open éře. Překonal dosavadní maximum Ivana Lendla z Roland Garros v roce 1981.
Svěřenec trenéra Tomáše Josefuse se s druhým nasazeným Zverevem utká podruhé v kariéře. Na konci dubna s ním prohrál v osmifinále turnaje v Madridu 4:6, 7:6, 3:6. Devětadvacetiletý Němec dnes porazil Španěla Rafaela Jódara 7:6, 6:1, 6:3.
Menšík se za podpory rodičů v hledišti mohl od začátku spolehnout na servis. Fonsecovi, který v Paříži vyřadil například čtyřiadvacetinásobného grandslamového šampiona Novaka Djokoviče, nebo dvojnásobného finalistu Caspera Ruuda, nenabídl v prvním setu ani jeden brejkbol. V páté hře se mu podařilo Brazilcovo podání prolomit a sadu úspěšně doservíroval.
Stejný scénář se opakoval i ve druhé sadě. Také v ní byl Menšík na podání bezchybný a znovu prolomil Fonsecův servis v pátém gamu, tentokrát po obratu ze stavu 0:40. Sadu ukončil v deváté hře dalším brejkem. Předcházela mu řada atraktivních výměn i nevyužitý Fonsecův gamebol při smeči u sítě.
Fonseca, který na letošním Roland Garros otočil dvakrát vývoj ze stavu 0:2 na sety, ještě ve třetí sadě zabojoval. Hned v úvodním gamu si vypracoval první dva brejkboly v zápase, načež Menšík zahrál proti druhé Brazilcově příležitosti dvojchybu.
Český tenista si začal během přestávek protahovat levou nohu, přesto vývoj třemi gamy za sebou otočil. V sedmé hře sice Fonseca získal další brejk, ale Menšík mu nedovolil za stavu 4:5 po odvráceném setbolu snížit. V koncovce za stavu 6:5 si český hráč vypracoval při Fonsekově podání šest mečbolů, ani jeden ale nevyužil. Při druhém zahrál smeč u sítě do autu.
Rozhodlo se tak ve zkrácené hře. V ní získal Menšík minibrejk hned při druhé výměně a výhodu dotáhl až do konce. Za stavu 6:3 proměnil při Fonsecově servisu celkově sedmý mečbol.
„V poslední gamu a tie-breaku jsem předvedl asi jeden ze svých nejlepších výkonů. Byla tam spousta mečbolů a ani jsem u nich nevěděl, jestli míček skončil v kurtu, nebo ne. Bylo těžké zůstat soustředěný až do konce. Jsem rád, že jsem se v tie-breaku vrátil zpět do hry a ještě svoji hru o něco vylepšil,“ doplnil Menšík.