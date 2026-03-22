Menšík se v Miami nadřel na postup. Muchová je v osmifinále

Náročný zápas musel absolvovat Jakub Menšík na úvod turnaje v Miami, kde obhajuje titul. Proti Adamu Waltonovi obracel vývoj utkání. Nakonec ho porazil ve třech setech 3:6, 6:2, 6:4. Karolína Muchová po vítězství nad Katie Boulterovou postoupila již do osmifinále. Naopak s turnajem se rozloučili Tomáš Macháč a Marie Bouzková.
Dvanáctý nasazený Menšík ztratil s 85. hráčem světa první set poté, co od stavu 3:3 dvakrát za sebou neudržel podání. Druhou sadu ale začal čistou hrou při servisu soupeře, v sedmém gamu se mu totéž povedlo ještě jednou a set zakončil ziskem deseti míčů za sebou.
Třetí dějství rozhodl jediný brejk ve třetím gamu, který po celkem šesti shodách získal dvacetiletý Čech. Výhru Menšík, který v zápase zahrál 16 es, završil čistou hrou. Jeho dalším soupeřem bude vítěz utkání mezi domácím favoritem Francisem Tiafoem a Francouzem Arthurem Cazauxem.
Česká žebříčková dvojka Muchová také potvrdila jako třináctá nasazená hráčka roli favoritky. Proti 67. tenistce světového pořadí se jí v první sadě povedly dva brejky, sama ztratila výhodu podání jen jednou v maratonském třetím gamu.
Ve druhé sadě rozhodlo jediné zaváhání na servisu a dopustila se jej Britka v 11. hře. Muchová v ní proměnila třetí brejkbol a vzápětí ukončila zápas čistou hrou. Další soupeřkou devětadvacetileté Češky bude Alexandra Ealaová z Filipín.
Macháč uhrál v úvodních třech gamech s Moutetem jen dva fiftýny a za 19 minut dostal „kanára“. V druhé sadě naopak prolomil třikrát servis soupeři a vynutil si třetí set. V něm rozhodl 33. hráč světa Moutet jediným brejkem ve třetí hře.
Bouzková vedla v prvním setu nad Andrejevovou 4:2 poté, co jí dvakrát za sebou vzala podání. Pak ale sama o servis přišla, v desátém gamu při podání soupeřky neproměnila dva setboly a v tie-breaku měla navrch ruská tenistka. Druhou sadu začala česká hráčka brejkem, jenže od stavu 2:1 přišla třikrát o podání a světové desítce podlehla i počtvrté v kariéře.