Lehečka lehce postoupil v Miami přes Francouze Kouamého

Jiří Lehečka na tenisovém turnaji série Masters v Miami postoupil do třetího kola. Dvaadvacátý hráč světového žebříčku si poradil se sedmnáctiletým Francouzem Moisem Kouamém 6:2 a 7:5. Lehečka se mohl opřít o servis, neztratil ho ani jednou. Jeho dalším soupeřem bude Američan Ethan Quinn.
Rodák z Mladé Boleslavi měl v úvodním kole volno, zatímco Kouamé překvapil výhrou nad domácím Zacharym Svajdou. Na Lehečku však už nestačil. Český tenista snadno získal první set a jediné tři brejkboly musel odvracet ve druhé sadě za stavu 3:4. Závěr utkání už kontroloval a postup do boje o osmifinále slavil po hodině a 36 minutách.
Čtyřiadvacetiletý Lehečka se s Quinem utká poprvé. O dva roky mladší Američan, který v žebříčku ATP figuruje na 56. místě, ve druhém kole zaskočil jedenáctého nasazeného Nora Caspera Ruuda a připsal si nejcennější skalp kariéry.
Nezaváhala naopak světová jednička Carlos Alcaraz, který v bouřlivé kulise centrálního dvorce porazil brazilského mladíka Joaa Fonsecu. Španělský vítěz turnaje z roku 2022 vyhrál dvakrát 6:4 a jeho dalším soupeřem bude Sebastian Korda.
Ve vítězném tažení pokračuje šampionka z Indian Wells Aryna Sabalenková. Duel světové jedničky pořadatelé ve zpožděném programu kvůli dešti přesunuli na jeden z menších kurtů a Běloruska zvládla bitvu s domácí Ann Liovou 7:6, 6:4.
Uspěla i poražená finalistka z Indian Wells Jelena Rybakinová, světová dvojka z Kazachstánu přehrála krajanku Julii Putincevovou dvakrát 6:3.
Výsledky tenisového turnaje v Miami
Muži:
Dvouhra – 1. kolo:
Ševčenko (Kaz.) – Arnaldi (It.) 7:6 (7:5), 6:7 (5:7), 6:2, Diallo (Kan.) – Wu I-ping (Čína) 6:2, 7:6 (7:3), Cazaux (Fr.) – Barrios (Chile) 7:5, 6:4.
2. kolo:
Lehečka (21-ČR) – Kouamé (Fr.) 6:2, 7:5, Alcaraz (1-Šp.) – Fonseca (Braz.) 6:4, 6:4, Tsitsipas (Řec.) – De Minaur (5-Austr.) 6:3, 7:6 (7:3), Fritz (6-USA) – Van de Zandschulp (Niz.) 6:3, 6:7 (2:7), 6:3, Berrettini (It.) – Bublik (10-Kan.) 6:4, 6:4, Collignon (Belg.) – Cobolli (13-It.) 7:5, 6:3, Chačanov (14-Rus.) – Bautista (Šp.) 6:3, 6:3, Landaluce (Šp.) – Darderi (17-It.) 6:3, 6:7 (4:7), 6:4, Vacherot (24-Mon.) – Navone (Arg.) 6:3, 6:4, Fils (28-Fr.) – Blanch (USA) 6:2, 6:3, Korda (32-USA) – Ugo Carabelli (Arg.) 6:0, 6:3.
Ženy:
Dvouhra – 2. kolo:
Sabalenková (1-Běl.) – Liová (USA) 7:6 (7:5), 6:4, Rybakinová (3-Kaz.) – Putincevová (Kaz.) 6:3, 6:3, Gauffová (4-USA) – Cocciarettová (It.) 3:6, 6:4, 6:3, Svitolinová (9-Ukr.) – E. Jonesová (Austr.) 6:2, 6:4, Alexandrovová (11-Rus.) – Taggerová (Rak.) 6:3, 6:3, Baptisteová (USA) – Samsonovová (19-Rus.) 6:3, 7:5, Ostapenková (25-Lot.) – Jastremská (Ukr.) 6:4, 6:4, Kosťuková (27-Ukr.) – Rachimovová (Uzb.) 6:2, 6:4, McNallyová (USA) – Wang Sin-jü (29-Čína) 6:4, 1:6, 6:0, Cristianová (34-Rum.) – Stearnsová (USA) 6:4, 7:5.