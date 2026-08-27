Los US Open: Nosková nastoupí proti Volynetsové, Lehečku znovu čeká Carreňo

Los v New Yorku rozhodl. Wimbledonská šampionka Linda Nosková zahájí US Open proti domácí Katie Volynetsové. Čerstvou vítězku smíšené čtyřhry Karolínu Muchovou čeká v 1. kole posledního grandslamu sezony Rakušanka Sinja Krausová, její spoluhráč Jakub Menšík narazí v úvodu dvouhry na soupeře z kvalifikace. Soutěž ve dvouhře začne v neděli.
Češi budou mít v hlavní soutěži minimálně 14 hráčů, deset žen a čtyři muže. O postup z kvalifikace ještě dnes usilují Dalibor Svrčina, Gabriela Knutsonová, Lucie Havlíčková a Vendula Valdmannová.
Vedle nasazené šestky Noskové a sedmičky Muchové budou plnit roli nasazených hráček ještě Marie Bouzková, Barbora Krejčíková a Sára Bejlek. Turnajová pětadvacítka Bouzková zahájí turnaj ve Flushing Meadows stejně jako vloni proti Francouzce Else Jacquemotové. O dvě příčky níže postavená Krejčíková se utká s Kamillou Rachimovovou z Uzbekistánu a nasazenou osmadvacítku Bejlek čeká Španělka Cristina Bucsaová.
Z českých hráček zabojuje také Kateřina Siniaková proti Italce Elisabettě Cocciarettové. Finalistka turnaje z roku 2016 Karolína Plíšková se utká s Belgičankou Hanne Vandewinkelovou, Nikola Bartůňková narazí na Egypťanku Majar Šarífovou, Tereza Valentová vyzve nasazenou čtyřiadvacítku Anastasiji Potapovovou z Rakouska a Darja Viďmanová bude hrát se Španělkou Jessicou Bouzasovou.
Na hráče z kvalifikace narazí vedle Menšíka také Tomáš Macháč. V případě postupu do 2. kola by se mohl utkat s krajanem a nasazenou osmnáctkou Jiřím Lehečkou, který vstoupí do US Open proti Španělovi Pablu Carreňovi. Tomu může oplatit vyřazení z úvodního kola letošního Roland Garros. Vít Kopřiva se pokusí uspět na úkor nasazené sedmadvacítky Argentince Tomáse Martína Etcheverryho.
Obhájce titulu a sedminásobný grandslamový šampion Španěl Carlos Alcaraz zahájí turnaj proti Romanu Safiullinovi z Ruska. Němec Alexander Zverev, který plní při absenci zraněného Itala Jannika Sinnera roli nasazené jedničky, začne proti Lorenzu Sonegovi z Itálie, čtyřiadvacetinásobný granslamový šampion Srb Novak Djokovič bude v úvodu bojovat proti Argentinci Marianu Navonemu. Obhájkyně titulu Běloruska Aryna Sabalenková začne proti Camile Osoriové z Kolumbie.