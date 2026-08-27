Tenis

Los US Open: Nosková nastoupí proti Volynetsové, Lehečku znovu čeká Carreňo


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Los v New Yorku rozhodl. Wimbledonská šampionka Linda Nosková zahájí US Open proti domácí Katie Volynetsové. Čerstvou vítězku smíšené čtyřhry Karolínu Muchovou čeká v 1. kole posledního grandslamu sezony Rakušanka Sinja Krausová, její spoluhráč Jakub Menšík narazí v úvodu dvouhry na soupeře z kvalifikace. Soutěž ve dvouhře začne v neděli.

Češi budou mít v hlavní soutěži minimálně 14 hráčů, deset žen a čtyři muže. O postup z kvalifikace ještě dnes usilují Dalibor Svrčina, Gabriela Knutsonová, Lucie Havlíčková a Vendula Valdmannová.

Vedle nasazené šestky Noskové a sedmičky Muchové budou plnit roli nasazených hráček ještě Marie Bouzková, Barbora Krejčíková a Sára Bejlek. Turnajová pětadvacítka Bouzková zahájí turnaj ve Flushing Meadows stejně jako vloni proti Francouzce Else Jacquemotové. O dvě příčky níže postavená Krejčíková se utká s Kamillou Rachimovovou z Uzbekistánu a nasazenou osmadvacítku Bejlek čeká Španělka Cristina Bucsaová.

Z českých hráček zabojuje také Kateřina Siniaková proti Italce Elisabettě Cocciarettové. Finalistka turnaje z roku 2016 Karolína Plíšková se utká s Belgičankou Hanne Vandewinkelovou, Nikola Bartůňková narazí na Egypťanku Majar Šarífovou, Tereza Valentová vyzve nasazenou čtyřiadvacítku Anastasiji Potapovovou z Rakouska a Darja Viďmanová bude hrát se Španělkou Jessicou Bouzasovou.

Na hráče z kvalifikace narazí vedle Menšíka také Tomáš Macháč. V případě postupu do 2. kola by se mohl utkat s krajanem a nasazenou osmnáctkou Jiřím Lehečkou, který vstoupí do US Open proti Španělovi Pablu Carreňovi. Tomu může oplatit vyřazení z úvodního kola letošního Roland Garros. Vít Kopřiva se pokusí uspět na úkor nasazené sedmadvacítky Argentince Tomáse Martína Etcheverryho.

Obhájce titulu a sedminásobný grandslamový šampion Španěl Carlos Alcaraz zahájí turnaj proti Romanu Safiullinovi z Ruska. Němec Alexander Zverev, který plní při absenci zraněného Itala Jannika Sinnera roli nasazené jedničky, začne proti Lorenzu Sonegovi z Itálie, čtyřiadvacetinásobný granslamový šampion Srb Novak Djokovič bude v úvodu bojovat proti Argentinci Marianu Navonemu. Obhájkyně titulu Běloruska Aryna Sabalenková začne proti Camile Osoriové z Kolumbie.

Přečtěte si také

To je na ukončení kariéry, žertoval Menšík po zisku titulu na US Open

To je na ukončení kariéry, žertoval Menšík po zisku titulu na US Open

Viďmanová je v Monterrey ve čtvrtfinále, čeká ji Bartůňková

Viďmanová je v Monterrey ve čtvrtfinále, čeká ji Bartůňková
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.