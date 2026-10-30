Večerním soupeřem Jiřího Lehečky ve čtvrtfinále halového turnaje v Basileji bude překvapivě domácí Jérome Kym. Třiadvacetiletý Švýcar vyřadil nasazenou jedničku a světovou čtyřku Bena Sheltona 6:3, 6:7, 7:6. Zápas skončil téměř hodinu po půlnoci.
Kym startuje v hlavní soutěži v Basileji na divokou kartu. Zápas se Sheltonem mohl ukončit už ve druhém setu, kdy ho dělily od postupu dva míčky. Vedl 6:5 a 30:15, ale americký favorit při podání ještě vyřazení odvrátil. Tie-break získal Shelton v poměru 7:4, jenže v dalším tie-breaku už dominoval Kym (7:1). Senzační postup přes finalistu letošního US Open vybojoval po dvou hodinách a 21 minutách.
Lehečka je v tomto týdnu poslední českou nadějí ve dvouhrách na světových turnajích. Do čtvrtfinále prošel bez ztráty setu, nejprve ukončil kariéru bývalému grandslamovému vítězi Stanu Wawrinkovi a ve druhém kole ve čtvrtek zdolal Němce Daniela Altmaiera 7:5, 6:4.