Tenis

Lehečka v Basileji ukončil Wawrinkovi kariéru


27. 10. 2026Aktualizovánopřed 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Stan Wawrinka má za sebou poslední zápas mezi profesionály. Jednačtyřicetiletý Švýcar a trojnásobný grandslamový šampion podlehl v prvním kole turnaje v Basileji Jiřímu Lehečkovi 5:7 a 6:7.

Wawrinka už před sezonou ohlásil, že letos ukončí kariéru, a jako poslední soutěžní akci si vybral právě domácí podnik v Basileji, který nikdy nevyhrál. Definitivní tečku za úspěšnou kariérou, během níž vystoupal na třetí místo světového žebříčku, udělá v prosinci na exhibici v Ženevě, kde v roce 2017 slavil poslední titul na okruhu ATP.

Pořadatelé v Basileji připravili Wawrinkovi první poctu už v pondělí v den zahájení turnaje. Při slavnostním ceremoniálu, kterého se zúčastnila například i bývalá světová jednička Martina Hingisová, mu fanoušci vzdali hold ovacemi vestoje. A i nyní se s ním dojatí diváci loučili bouřlivým potleskem.

Rodák z Lausanne má ve sbírce 16 titulů ve dvouhře a tři ve čtyřhře. V éře „velké trojky“, kdy světovému tenisu vládli Roger Federer, Rafael Nadal a Novak Djokovič, získal i tři grandslamové trofeje. V roce 2014 ovládl Australian Open, o rok později přidal výhru na Roland Garros a další rok poté vyhrál US Open. Spolu s hvězdným krajanem Federerem vybojovali pro Švýcarsko deblové zlato na olympijských hrách v Pekingu 2008.

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