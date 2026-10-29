Lehečka je ve čtvrtfinále turnaje v Basileji, Djokovič skončil už ve 2. kole

Jiří Lehečka postoupil do čtvrtfinále halového turnaje v Basileji. Daniela Altmaiera ve 2. kole porazil 7:5, 6:4. Jeho příštím soupeřem může být nejvýše nasazený Ben Shelton z USA, pokud ve večerním zápase porazí domácího Švýcara Jeromea Kyma.
Osmý nasazený Lehečka, jenž v 1. kole turnaje ukončil kariéru bývalému grandslamovému vítězi Stanu Wawrinkovi, zvládl i druhý zápas na turnaji bez ztráty setu. V první sadě sice 21. tenista žebříčku výhodu brejku z úvodního gamu neudržel a dovolil Altmaierovi srovnat na 4:4, v jedenácté hře ale německému tenistovi opět vzal servis a set dopodával.
V druhém setu už nebyl Lehečkův servis ani jednou v ohrožení a brejk z třetího gamu stačil českému daviscupovému reprezentantovi k vítězství. Altmaiera porazil i v druhém utkání v kariéře.
Šedesátý hráč žebříčku Altmaier zažil v Basileji kuriózní situaci. V neděli v druhém kole kvalifikace podlehl Juanu Manuelu Cerúndolovi, nicméně dostal se do hlavní soutěže jako lucky loser a los mu přisoudil opět stejného argentinského soupeře, jemuž o den později porážku oplatil.
Už ve 2. kole se s turnajem rozloučil Novak Djokovič, jenž v Basileji startoval poprvé po 15 letech. Devětatřicetiletý srbský tenista prohrál 7:6, 5:7, 6:7 s o tři roky mladším Němcem Janem-Lennardem Struffem, jenž ho porazil v devátém utkání poprvé. Držitel rekordních 24 grandslamových titulů tak nevyužil šanci na zisk bodů pro účast na Turnaji mistrů v Turíně, v žebříčku sezony zůstal jedenáctý.