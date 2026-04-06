Lehečka i Macháč zahájili antukovou sezonu v Monte Carlu výhrou

Vstup do antukového turnaje v Monte Carlu zvládli. Jiří Lehečka přehrál v prvním kole amerického kvalifikanta Emilia Navu 7:6, 6:7 a 6:2, zápas s hráčem z druhé stovky světového žebříčku trval tři hodiny. Postoupil také Tomáš Macháč, jenž po více než dvouhodinové bitvě porazil Němce Daniela Altmaiera 6:4, 1:6 a 6:3.
Vyrovnaný úvodní set si Lehečka zkomplikoval v koncovce, Nava ale ve dvanáctém gemu na returnu tři setboly promarnil a zkrácenou hru pak český favorit získal suverénně 7:1. Ve druhé sadě byl Lehečka na servisu pravidelně pod velkým tlakem a v sedmé hře o podání přišel, za stavu 4:5 ale odvrátil další setbol a vybojoval znovu tie-break. V něm zlikvidoval soupeři dalších pět setbolů, sám se však k mečbolu nepropracoval a Nava si nakonec vítězstvím 10:8 vynutil pokračování zápasu.
Třetí set začal čtyřiadvacetiletý rodák z Mladé Boleslavi brzkým brejkem a náskok před vrstevníkem uhájil. V sedmém gemu mu navíc sebral servis podruhé a duel dopodával. Po třech hodinách a třech minutách proměnil třetí mečbol. Jeho dalším soupeřem bude Alejandro Tabilo z Chile.
Macháč si proti Altmaierovi spravil chuť po nevydařené antukové premiéře minulý týden v Marrákeši, kde se loučil hned po prvním zápase. Úvodní set získal po solidním výkonu za 51 minut, ve druhém však začal kupit chyby a soupeř toho využil k vyrovnání. Po pauze před rozhodující sadou se český tenista vrátil opět k lepší hře a za dvě hodiny a 19 minut vyhrál nad Altmaierem i třetí vzájemné utkání.
Poslední zápas na centrálním kurtu Rainiera III. odehrál Stan Wawrinka, jenž na zdejší antuce před dvanácti lety získal titul po třísetové bitvě s krajanem Rogerem Federerem. Jednačtyřicetiletý Švýcar, který se letos loučí s kariérou, prohrál navzdory obrovské podpoře fanoušků s Argentincem Sebastiánem Báezem 5:7, 5:7. „Když vidím tu podporu, kterou mám, je to jeden z důvodů, proč tu stále jsem a i v 41 letech hraju,“ řekl rodák z Lausanne při slavnostním rozlučkovém ceremoniálu, který mu připravili pořadatelé.
Hned v prvním kole skončil i trojnásobný šampion Stefanos Tsitsipas. Řecký tenista prohrál s 16. nasazeným Argentincem Franciscem Cerúndolem 5:7, 4:6 a pokračuje ve svém trápení. Někdejší světová trojka porazila hráče z první dvacítky žebříčku naposledy na olympijských hrách v Paříži před dvěma lety. Cerúndolo se utká s Macháčem o postup do osmifinále.