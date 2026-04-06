Tenis

Lehečka i Macháč zahájili antukovou sezonu v Monte Carlu výhrou


6. 4. 2026Aktualizovánopřed 2 hhodinami|Zdroj: ČTK

Vstup do antukového turnaje v Monte Carlu zvládli. Jiří Lehečka přehrál v prvním kole amerického kvalifikanta Emilia Navu 7:6, 6:7 a 6:2, zápas s hráčem z druhé stovky světového žebříčku trval tři hodiny. Postoupil také Tomáš Macháč, jenž po více než dvouhodinové bitvě porazil Němce Daniela Altmaiera 6:4, 1:6 a 6:3.

Vyrovnaný úvodní set si Lehečka zkomplikoval v koncovce, Nava ale ve dvanáctém gemu na returnu tři setboly promarnil a zkrácenou hru pak český favorit získal suverénně 7:1. Ve druhé sadě byl Lehečka na servisu pravidelně pod velkým tlakem a v sedmé hře o podání přišel, za stavu 4:5 ale odvrátil další setbol a vybojoval znovu tie-break. V něm zlikvidoval soupeři dalších pět setbolů, sám se však k mečbolu nepropracoval a Nava si nakonec vítězstvím 10:8 vynutil pokračování zápasu.

Třetí set začal čtyřiadvacetiletý rodák z Mladé Boleslavi brzkým brejkem a náskok před vrstevníkem uhájil. V sedmém gemu mu navíc sebral servis podruhé a duel dopodával. Po třech hodinách a třech minutách proměnil třetí mečbol. Jeho dalším soupeřem bude Alejandro Tabilo z Chile.

Macháč si proti Altmaierovi spravil chuť po nevydařené antukové premiéře minulý týden v Marrákeši, kde se loučil hned po prvním zápase. Úvodní set získal po solidním výkonu za 51 minut, ve druhém však začal kupit chyby a soupeř toho využil k vyrovnání. Po pauze před rozhodující sadou se český tenista vrátil opět k lepší hře a za dvě hodiny a 19 minut vyhrál nad Altmaierem i třetí vzájemné utkání.

Poslední zápas na centrálním kurtu Rainiera III. odehrál Stan Wawrinka, jenž na zdejší antuce před dvanácti lety získal titul po třísetové bitvě s krajanem Rogerem Federerem. Jednačtyřicetiletý Švýcar, který se letos loučí s kariérou, prohrál navzdory obrovské podpoře fanoušků s Argentincem Sebastiánem Báezem 5:7, 5:7. „Když vidím tu podporu, kterou mám, je to jeden z důvodů, proč tu stále jsem a i v 41 letech hraju,“ řekl rodák z Lausanne při slavnostním rozlučkovém ceremoniálu, který mu připravili pořadatelé.

Hned v prvním kole skončil i trojnásobný šampion Stefanos Tsitsipas. Řecký tenista prohrál s 16. nasazeným Argentincem Franciscem Cerúndolem 5:7, 4:6 a pokračuje ve svém trápení. Někdejší světová trojka porazila hráče z první dvacítky žebříčku naposledy na olympijských hrách v Paříži před dvěma lety. Cerúndolo se utká s Macháčem o postup do osmifinále.

Čtěte také

Menšík se těší na antuku. Je to povrch, na kterém jsem vyrůstal, říká

3. 4. 2026

Menšík se těší na antuku. Je to povrch, na kterém jsem vyrůstal, říká

Siniaková s Townsendovou mají Sunshine Double, Lehečka na titul nedosáhl

30. 3. 2026

Siniaková s Townsendovou mají Sunshine Double, Lehečka na titul nedosáhl
